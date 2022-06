Alonso: Csodálatosan érzem magam, az első kanyarban megtámadom Maxot!

Már a szabadedzéseken feltűnt, hogy Fernando Alonso otthonosan érzi magát a visszatérő montreali pályán, ahol a hamadik szabadedzést be is húzta. A veterán spanyol a kvalifikáció során szépen lépdelt előre és talán nem is volt meglepő, hogy a Q3-ig jutott.

Az esős körülmények fekszenek Alonsónak, ezt eddig is tudtuk, ugyanakkor arra senki sem számított, hogy a felszáradó pályán, az utolsó utáni pillanatban felugrik a második helyre és elhappolja az első sort Carlos Sainz elől.

Még több F1 hír: Verstappené a pole Kanadában, Alonso második!

A kvalifikáció azért is alakulhatott ennyire drámaian, mivel Charles Leclerc már a Q2-ben kiszállt, miután az utolsó helyről kénytelen rajtolni motorcseréje miatt, míg Sergio Perez a falba rakta a Red Bullt, de Lando Norris is motorproblémákkal küzdött.

„Csodálatosan érzem magam, nagyon jó volt. Hihetetlen ez a hétvége eddig, hiszen péntek óta versenyképesek vagyunk. Szerencsére jókor jött az eső, remekül érzem magam az autóban és a szurkolók is sokat segítettek. Holnap száraz pálya lesz, de az első kanyarban megtámadom Maxot, a tapasztalatom megvan hozzá” – mondta mosolyogva a kétszeres világbajnok.

A holnapi futamon várhatóan nem fog esni, így a spanyol számára komoly kihívás lesz maga mögött tartani a többieket, ugyanakkor abban is biztosak lehetünk, hogy Alonso nem csak viccből mondta azt, hogy megtámadja Verstappent.

