Alonso csapattársa: „Nem fogok hazudni, Schumachernek szurkoltam”

Nehéz elképzelni, hogy a mai Forma-1-es pilóták egykor a tévé előtt szurkoltak a kedvenceiknek, és még csak álmodni is alig mertek arról, hogy egy nap majd ők is a száguldó cirkuszban versenyezzenek. Arra pedig, hogy egy csapatba kerüljenek gyerekkori példaképükkel, szinte semmi esélyt nem adtak.

Néhány alkalommal mégis megtörténik ez a furcsa szereposztás. Ott van például George Russell, aki egy régi fotón az akkor példaképének számító Lewis Hamilton mellett álldogál abban a reményben, hogy autogramot kaphat tőle.

A két brit most egy csapatban versenyzik, és Russellnek a tavalyi évben – rögtön az első évében a Mercedesnél – sikerült legyőzni a hétszeres bajnokot. Hasonló bravúrra készül Lance Stroll is, aki aktívan követte Michael Schumacher és Fernando Alonso csatáját, mikor még gyerek volt. A kanadai azonban most elárulta, hogy nem a spanyolnak szurkolt.

„Rengeteg emlékem van arról, ahogy ezt a srácot (Alonso) figyeltem, miközben a bajnoki címekért küzdött Schumacher ellen. Nem fogok hazudni. Schumachernek szurkoltam” – nevetett Stroll, aki emiatt is igazán különlegesnek találja, hogy most már Alonso a csapattársa.

„Elképesztő látni, hogy ennyire motivált” – tette hozzá a kanadai, aki annak idején, mikor gyerek volt, gyakran figyelte a tévében Alonsót. „Ő volt az a srác, akit nézni kellett. Nagyszerű, hogy leszerződtettük őt, és a csapat nagyon izgatott.”

Fernando Alonso a napokban úgy nyilatkozott, új Forma-1-es csapattársa, Lance Stroll egy nap akár világbajnok is lehet. A volt pilóta, Ralf Schumacher jót nevetett ezen az állításon.