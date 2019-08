Alonso csak nevet azon, hogy állítólag problémás

Fernando Alonso már nem tagja a száguldó cirkusz mezőnyének, noha minden lehetősége megvolt arra, hogy maradjon. A McLaren nagyon szerette volna ezt, és a top-istállókon kívül minden bizonnyal mindenki igent mondott volna a spanyol szolgálataira, aki nemcsak hatalmas tapasztalattal bír, hanem egyúttal még mindig rendkívül gyors is.

Tavaly Alonso azt mondta, a Red Bull ismét megkereste őt, de nemet mondott. Az osztrákok ezt erőteljesen tagadták, így a sajtónak, valamint a rajongóknak is nehéz volt eldönteniük az igazságot, miközben most ismét arról írnak, hogy a spanyol a Red Bull-Honda pilótája lehet a gyengén teljesítő Pierre Gasly helyén.

Hiába tartják Alonsót az egyik legjobbnak, nincs helye a Ferrarinál, vagy a Mercedesnél, és lehetséges, hogy a Red Bullnál sem. Vannak, akik úgy vélik, hogy ez elsősorban Fernando problémás karaktere miatt van így, amiről már az osztrák világbajnok csapat is beszélt, bár soha nem dolgoztak együtt Fernandóval, aki 2005-ben és 2006-ban ért fel a csúcsra a Renault-val.

Race winner Fernando Alonso, Renault R25 Fotó készítője: Sutton Images

Alonso a hivatalos Instagram oldalán keresztül reagált ezekre a véleményekre, amik mindig nevetésre késztetik. Ez ezúttal sem volt másképp, de azt továbbra sem tudni, hogy mekkora az esély a 2020-as, vagy 2021-es visszatérésére, amikor totálisan átalakul a Forma-1. Egy top-ajánlat talán felkeltené Alonso érdeklődését.

„Vicces. Ez mindig ellentétes üzenete annak, mint akikkel együtt dolgoztam, de talán ezeket az üzeneteket nem adják el jól... Valamilyen okból kifolyólag ezeknek az embereknek időről időre ilyen érzéseket kell kreálniuk. Vicces és sajnálatos azok számára, akik továbbra is a saját véleményüket írják meg.”

„Valószínűleg 100%-ot adok, és mindenkit arra ösztönzök, hogy ugyanezt tegye. Azt hiszem, ez olyasvalami, amit Senna, Prost vagy azok csinálták, akiknek volt ambíciója. Bármilyen csapatról is legyen szó, minden egyes körben mindent beleadok, és ez igaz az általam elvégzett napi munkára is. A legjobb bizonyíték erre az az időszak, amikor a Renault-nak vezettem, akikhez vissza is tértem 2007 és a McLaren után. És ugyanez vonatkozik minden olyan csapatra, amivel a közelmúltban sikeres voltam egyéb más szériában. Az emberek, akik velem dolgoztak, nyilvánvalóan elégedettek.”

A háttérben nagyon sok a pletyka, és vannak, akik már jövőre betennék Mick Schumachert a Forma-1-ben az Alfa Romeóhoz, valamint Fernando Alonsót a Red Bullhoz.