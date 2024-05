Alonso beszélt az FIA-val, új vezetési irányelvek jöhetnek

Az Aston Martin versenyzője ismételten előtérbe hozta a büntetések problémáját a Miami Nagydíjon, amikor arról beszélt, hogy egyes pilóták azért úsznak meg bizonyos helyzeteket, mert „nem spanyolok”.

Ez az egész főként abból ered, hogy ő Ausztráliában és a kínai sprintfutamon is büntetést kapott, miközben Lewis Hamiltont például futni hagyták a miami sprint első kanyarjában történt incidensért. „Gondolom, nem lesz semmi, mert ő nem spanyol” – nyilatkozta Alonso a szombati verseny után Hamiltonra utalva.

A kétszeres bajnok később aztán elmondta, hogy beszélni kíván az FIA elnökével, mert biztosítani szeretné, hogy a nemzetisége nem jelent-e számára hátrányt. Nos, úgy tűnik, a beszélgetés megtörtént, Alonso pedig ennek kapcsán most elmondta, hogy biztatónak találja a visszajelzéseket.

„Beszéltem vele, és ő mindig támogatja a versenyzők ötleteit. Tudja, hogy mi vezetjük az autókat, és hogy lehetnek javaslataink bizonyos dolgok kapcsán. Van néhány téma, melyekről beszélnünk kell. Ő viszont mindig is meghallgatott minket. Majd kiderül, hogy kicsivel jobbá és következetesebbé tudjuk-e tenni az F1-et” – válaszolta Alonso, amikor a Motorsport.com arról kérdezte őt, mennyire volt hasznos a Bin Szulajmmal folytatott eszmecseréje.

A Motorsport.com emellett úgy értesült, az FIA már közel van ahhoz, hogy véglegesítse a versenyzésre vonatkozó új irányelveit, melyek egyértelműbbé és világosabbá teszik, mit várnak el a pilótáktól a pályán való viselkedés terén. Az érdekelt felek már többször is leültek egymással egyeztetni, hogy a végén összeállítsanak egy dokumentumot, amely a versenyzés összes aspektusát lefedi majd, beleértve az előzéseket, a védekezést és a pályahatárokat is.

A terv most az, hogy az új irányelvek 2025-től lépnek életbe, és természetesen bekerülnek majd a Nemzetközi Sportkódexbe is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a Forma–1, de a többi, FIA által irányított sorozat is ezek alapján fog majd versenyezni a jövőben, ami nagyobb kiszámíthatóságot és következetességet ígér.

Az Aston csapatfőnöke, Mike Krack elmondta, hogy mindenki örömmel fogadná a Forma–1-ben az új irányelveket és a kiszámíthatóbb döntéseket, ami azért is lenne fontos, mert a bírák idén már keményebb, 10 másodperces időbüntetéseket osztogatnak a vezetéssel kapcsolatos kihágásokért.

„Két része van ennek. Az egyik nyilván az, hogy konzisztens ítéleteket akarunk látni. Emellett pedig idén új irányelveket vezettek be, és néha talán áldozatul esünk a régi módszereknek. Persze sok minden múlik azon, a büntetés melyik oldalán állsz. Ettől függetlenül mindenki következetességet akar. Mindenkinek át kell néznie az irányelveket, beleértve magunkat is, és aztán jöhet egy új kezdet” – mondta Krack zárásként.

Miközben Alonso azért Miamiban is pontot tudott szerezni, Lance Stroll futama megint nem alakult jól.