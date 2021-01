Alonso beilleszkedése egyáltalán nem olyan egyszerű az Alpine-nál

A kétszeres bajnok már dolgozott korábban a Renault-val csapatként, emellett pedig a motorjukat is használta a McLarennél. Fry szerint viszont Alonsónak még így is lesz mit tanulnia, ezért is gyakorol már most a szimulátorban, hiszen csak másfél napja lesz majd tesztelni a valós kocsival a szezon előtt.

„Persze beülsz a szimulátorba, hogy megismerkedj a legegyszerűbb dolgokkal. Könnyűnek hangzik, de meg kell tanulnod, hogy hogyan kezeld a motort. Ugyanaz a motor egy másik autóban teljesen másképp viselkedik olyan szempontból, hogy miként kell azt beállítani” – mondta Fry a Motorsport.com-nak.

Alonsónak nem igazán volt túl sok versenyzéssel kapcsolatos elfoglaltsága mielőtt aláírt volna az Alpine-nal, így ezek után egyből el is kezdhette a munkát a csapattal a gyárban, és több futamon is jelen volt 2020 során.

A technikai igazgató kihangsúlyozta, hogy ez bizony nagyon fontos volt abból a szempontból, hogy a spanyol jobban megismerhette a jelenlegi istállót. „Sok dolgot kell ilyenkor megtanulnod. Persze hallgatta a meetingeket és hasonlókat több futamhétvégén is, szóval igazából minden arról szólt, hogy csatlakozzon a csapathoz.”

Pat Fry a szezon előtti tesztre helyezte a hangsúlyt, amely idén csak három napból fog állni, így csak másfél jut egy versenyzőnek. Ezért is olyan fontos egy egyszerű mérnöki megbeszélés is, még mielőtt elindulna az idény Bahreinben március végén.

„Ha megnézzük az év elejét a három napnyi teszttel és utána rögtön az első futammal, mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy a pilóták integrálódjanak a csapatba, nemcsak az autó vezetése terén, de az emberek megértése terén is, és hozzá kell szokjanak a munkamódszerekhez is.”

