Alonso: „Barcelona nem hazudik”, ez egy nehéz futam és nehéz hétvége volt

Alonso egy küzdelmes verseny végén a 12. pozícióban ért célba, és alapvetően egyáltalán nem volt esélye arra, hogy pontszerző legyen, miközben például az Alpine ismételten két autóval képviseltette magát a legjobb tízben.

Amikor a futamáról kérdezték, a hazai pályán versenyző veterán kifejtette, mivel gyűlt meg legfőképp a baja. „Ez egyike volt a nehéz versenyeknek. Már a rajtnál vesztettünk néhány pozíciót, és aztán a legrosszabb dolog az, amikor nincs meg a ritmus. Barcelona nem hazudik neked, 66 kör után ott érsz célba, amit megérdemelsz. Talán vissza tudsz kapaszkodni, ha megtalálod a ritmust, de nekünk ez nem sikerült.”

„Amikor ennyire kicsi a tapadás, hamar elkoptatod a gumikat, mert folyamatosan csúszkálsz a kanyarokban, szóval amellett, hogy nem voltunk gyorsak, még a gumikat is hamar felzabáltuk, szóval nehéz verseny, nehéz hétvége volt. Tudtuk, hogy az lehet és ez megerősítést is nyert.”

Ami a folytatást illeti, Alonso már korábban beszélt róla, hogy nehéz hetek várhatnak rájuk, és a Spanyol Nagydíj eredménye talán még inkább ráerősített erre. „Úgy vélem, Ausztria is hasonló lesz, ahogy Silverstone is. Nehéz helyzetben vagyunk jelenleg, és bár kezdünk sok dolgot megérteni, időbe fog telni, mire megérkeznek a megoldások, szóval ahogy szombaton is mondtam, nyugodtnak kell maradnunk és meg kell próbálnunk befejezni a futamokat.”

A délutánja kapcsán Alonso még hozzátette: „Szerettünk volna mindent beleadni, de amikor próbálsz egy-két tizeddel gyorsabban menni, akkor csak jobban koptatod az abroncsokat, azok túlmelegszenek, és végül csak lassabb leszel, miközben gyorsabb akartál lenni.”

„Szóval kissé frusztráló verseny volt, mert nem volt tapadásunk a kanyarokban, és túl sokat kértünk a gumiktól. Igazán nehéz volt, de ettől még nem adhatod fel és mondhatod, hogy majd legközelebb megpróbálod.”

Alonso már az időmérő után arról nyilatkozott, hogy ez most egy fájdalmas időszak a csapat életében.