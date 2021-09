Alonso a sprintkvalifikáció helyett egy régebbi formátumot hozna vissza

Fernando Alonso úgy véli, hogy az egylövéses időmérőformátum segíthet javítani a sprintkvalifikációs hétvégék színvonalán a „természetes sorrend” megváltoztatásával.

Az F1 szombaton rendezte meg történelmének második sprintkvalifikációját Monzában, miután az év elején Silverstone-ban debütált a formátum, egy 100 km-es verseny keretein belül, a vasárnapi rajtsorrend felállításhoz.

A sprintfutamok kevés pályán való előzést hoztak és a rajongók kritikáját is kivívták maguknak, sőt a Red Bull pilótája, Sergio Perez is „nagyon unalmasnak” nevezte a jelenlegi formátumot.

Az Alpine versenyzője, Fernando Alonso azonban azon kevesek közé tartozik, akinek sikerült az első kör után előznie Monzában, maga mögött hagyva Sebastian Vettelt, ezáltal a 13. helyről rajtolva 11.-ként intették le.

A kétszeres világbajnok azt mondta, hogy a jelenlegi formátum „jó” és „szórakoztatóbb”, mint egy átlagos hétvége, mivel a szokásosnál több akciót kínál a rajongóknak.

Alonso úgy érezte, hogy az eseménytelen sprintversenyekhez az autók indulási sorrendje vezetett és rámutatott arra, hogy a pénteki időmérők kaphatnának egy vérfrissítést.

„Még mindig úgy gondolom, hogy a pénteken kellene valójában javítanunk” – mondta Alonso.

„Ha az időmérőn továbbra is hat szett gumi áll a rendelkezésünkre, akkor továbbra is az autók természetes erősorrendje szerint fogunk végezni. Tehát a szombati sprinten a saját helyünkről rajtolunk és ott is fejezzük be."

„Ha a pénteki kvalifikáció egy kicsit más lenne, mondjuk csak egy kör, vagy valami… például pénteken a Q2-ben blokkoltam a kerekeimet az 1-es kanyarban és azzal a körrel az utolsó helyről rajtoltam volna szombaton.”

„Megfizetem az árát, utolsó helyről rajtolok és talán nehezebb dolgom lett volna szombaton. Van értelme a sprintkvalifikációnak, sokkal pikánsabbá teszi a hétvégéket. Ugyanazt gondolom Monza után, mint tettem azt Silverstone után. A péntek az, amikor meg kell változtatnunk az autók természetes sorrendjét, ha lehetséges.”

Alonso hozzátette, hogy ha csak egy kör áll rendelkezésre a kvalifikáción, az „valóban növeli a kihívásokat” és megbünteti a versenyzőket az esetleges hibákért.

Az F1 utoljára 2005-ben használt egylövéses kvalifikáció formátumot, majd 2006-ban áttért a mai napig használt 3 szakasos rendszerre.

A Motorsport.com kérdésére, hogy szeretné-e, ha egész évben egylövéses kvalifikáció lenne, vagy kizárólag csak a sprintfutamos hétvégéken, Alonso azt válaszolta, hogy szerinte mindkettő tudna együtt működni, minden hétvégén.

Elismerte, hogy vannak olyan pályák, ahol a sprintek nem működnének – például Monacóban, ahol attól tart „unalmas szombat és unalmas vasárnap lenne” -, de úgy gondolta, hogy az egylövéses kvalifikáció segíthetne felborítani az általános erősorrendet.

„Képzeljünk el egy kört Monacóban, egy kört, amiből csak egy van. Változik a pálya állapota, változik az időjárás. Lehet, hogy a bajnokság éllovasai mennek ki először, te pedig futsz egy jó kört a pálya állapotának javulásával és a rajtrács első sorából indulsz.”

„Lehet, hogy van olyan hétvége, amikor szerencséd van és egy extra teljesítményt tudnál lerakni az asztalra. Most a kezeid meg vannak kötve még akkor is, ha egy jó napot fogsz ki, mert, ha az autód az ötödik leggyorsabb, akkor kilencedik vagy tizedik helyen fogsz végezni.” – elmélkedett a kétszeres világbajnok.