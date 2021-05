Az Alpine csapata és Fernando Alonso sem lehet elégedett a Monacói Nagydíj időmérő edzésével, ugyanis Alonso már a Q1-ben búcsúzott, és a 17. helyen végzett, míg ezúttal Esteban Ocon sem tudott bejutni a Q3-ba, neki a 11. pozícióval kellett beérnie.

Az időmérő után Alonso csalódottan nyilatkozott, illetve a tapadás hiányára panaszkodott. A kétszeres világbajnok kiemelte, ki kell elemezniük, miért nem versenyképesek.

„Nem sikerült jól a szombati napunk. Nyilvánvalóan Monacóban sokkal jobb, ha elölről rajtolsz, de sajnos az egész hétvége folyamán szenvedtünk kicsit a tempónkkal. Nehéz bármit is „feltalálni” a stratégiák terén, szóval készen állunk arra, hogy hosszú napunk lesz.”

„A három szabadedzésen versenyképesebbnek éreztem magam. Az időmérőn nem volt könnyű a megfelelő hőmérsékleti tartományba hozni az abroncsokat, kicsit a forgalom is hatással volt a köreimre, de mindenki számára ugyanolyanok voltak a körülmények.”

„Általánosságban hiányzott a tapadás. A kocsi egyensúlyával nem volt gond, csak a tapadás szintje volt nagyon alacsony. Portugáliában és Barcelonában meglehetősen versenyképesek voltunk, azt gondoltuk, hogy Monacóban is azok leszünk. Ki kell elemeznünk, hogy miért nem vagyunk versenyképesek, legközelebb jobban kell teljesítenünk” – mondta Alonso.

A kétszeres világbajnoktól azt is megkérdezték, emlékeztette-e Leclerc autótörése Michael Schumacher 2006-os incidensére – Alonso szerint más a két eset.

„Szerintem az autótörés nem változtatott semmin. Azt hiszem, csak Verstappen nyitott lila első szektorral, a többiek lassabbak voltak nála. Szóval nem hiszem, hogy nagy dráma lesz belőle.”

„A 2006-os eset teljesen más volt, akkor sokan jöttek lila szektorokkal. Charles nem akart balesetet, keményen nyomta, hibázott. Az egyetlen vitatéma az lehet, hogy szabadjon-e továbbra is engedélyezni, hogy amikor újjá kell építeni egy kocsit a versenyre, akkor is elfoglalhassa-e az adott pilóta a pozícióját. De a jelenlegi szabályok szerint szabad, tehát azt gondolom, erről nem is érdemes többet beszélni” – véli a 39 éves pilóta.

