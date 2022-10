Alonso: az ütközésünk Stroll-lal egy szerencsétlen versenybaleset volt

Fernando Alonso és Lance Stroll a Circuit of the Americas pálya hátsó egyenesében ütközött össze, miután az Alpine nagy sebességnél rászaladt az Aston Martin bal hátsó abroncsára, Alonso autója a magasba emelkedett, majd földhöz csapódott.

A kanadai pilóta számára az ütközet a verseny végét jelentette, Alonso viszont egy első szárny-csere és egy új gumiszett felszerelése után visszatérhetett a pályára és végül a hetedik helyen intette le a kockás zászló.

A Haas a futamot követően óvást nyújtott be, véleményük szerint ugyanis az Alpine-on meglazult jobboldali visszapillantó tükör veszélyt jelentett a mezőny tagjaira, a versenyirányítás mégsem küldte bokszba a spanyolt fekte-narancssárga zászlóval.

Az FIA végül elfogadta az amerikaiak tiltakozását és utólag egy tíz másodperces stop and go büntetéssel sújtották Alonsót, amit átalakítottak egy 30 másodperces időbüntetésre, így a kétszeres világbajnok hivatalosan a tizenötödik helyen fejezte be az Amerikai Nagydíjat.

A veterán pilóta a baleset után a rádión keresztül arra panaszkodott, hogy jövő évi csapattársa nagyon késői mozdulattal próbált védekezni a támadása ellen, de a stewardoknál tett látogatását követően már úgy fogalmazott, hogy versenybaleset történt. Lance Stroll három rajthelyes büntetést kapott baleset okozásáért és további két büntetőponttal "gazdagodott".

„Őszintén szólva, amikor visszanézed a tévében a dolgokat, másképp ítéled meg a helyzetet, szerintem versenybaleset volt. Gyakorlatilag egyszerre mozdultunk balra és ez volt a kiváltó oka mindennek. Ez egy nagyon szerencsétlen pillanat volt mindenki számára“ - vélekedett Alonso.

A két pilóta a következő idényt együtt kezdik meg az Aston Martinnál, a kétszeres világbajnok pedig elmondta, hogy a futam után megbeszélték az incidenst és minden rendben van közöttük és inkább a versenyirányítást kritizálta.

„Azt hiszem, mi azonos szemmel láttuk az esetet, a versenyirányítók viszont teljesen másképp“ - szögezte le a spanyol. Arra a kérdésre, hogy szerinte Stroll későn hajtott-e végre védekező mozdulatot, elmondta, amikor háromszáz kilométer per órás sebességgel haladnak, ezek a mozdulatok felerősödnek.

„Ha lelassítjuk a felvételt, és képkockáról képkockára kielemezzük, látható, hogy ő egy kicsit később mozdult meg mint én. Ha normál sebességgel nézzük, akkor mindkét autó nagyjából egyszerre mozdult meg. Úgy gondolom, hogy semmit nem tehettünk volna másképp“ - fogalmazott Alonso.

Még több F1 hír: Stroll: adtam helyet Alonsónak, ő is hamarabb mozdulhatott volna

Az Alpine pilótája elismerte, nem volt kellemes átélni a balesetet, és azt is elárulta, attól félt, hogy az autója nekicsapódik a levegőbe emelkedést követően a betonfalnak.

„Azt hittem, hogy sokkal jobban kifelé tart az autó és nyilvánvalóan ha elkapod a kerítést, akkor háromszázhatvan fokot pörögsz a levegőben. Az IndyCarban sokszor látni ilyen baleseteket és ezek elég veszélyesek. Azt hittem, hogy a kerítésben végzem. Aztán amikor a pályán landoltam, azt gondoltam, oké, megúsztam“ - emlékezett vissza a spanyol.

Alonso biztos volt benne, hogy a becsapódás tönkretette az Alpine-t, de miután a kerék- és első szárny-cserét követően visszatért a pályára, tesztként fogta fel a verseny további részét, mert arra számított, hogy a csapata vissza fogja hívni a bokszba.

„Végülis rendben találtuk az autót, amikor ellenőriztük, így tovább mentünk. Azt hittem, hogy azzal a szett gumival nem tudunk 32 kört megtenni a verseny végéig, de jó döntés volt a csapattól. A hetedik helyen végezni egy olyan autóval, amelyik a futam közepén kis híján összetört, nem semmi“ - nyilatkozta Alonso, még mielőtt az FIA elfogadta volna a Haas óvását.

Schumacher: Rajtuk kívül mindenki jó munkát végez a Haasnál!