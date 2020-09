Alonso: az F1 kapja az összes figyelmet, de más sorozatok sokkal izgalmasabbak

A Fernando Alonso életét bemutató „Fernando” sorozat most vált elérhetőé az Amazon Prime Videon, a premier apropóján pedig a francia Le Figaro lapnak adott interjút a spanyol, aki magát „komplett” pilótának tartja, számolt be a SoyMotor.com.

„Meg akartuk mutatni, mennyire nehéz az, hogy más autókban versenyzel minden héten ezen az elképesztően magas szinten” – mondta a 2021-es Forma-1-es visszatérésére készülő Alonso.

„Mindent meg kellett tanulnom. Egyszer egy navigátorral szeled át a dűnéket a terepen, már kezded megtanulni a dolgokat, de aztán gépre kell szállnod, hogy Le Mans-ba repülj. Ott el kell felejtened, hogy bármi mást is csináltál, minden különbözik. Sűrű, és sikeres év volt, de mindenek fellett rengeteg áldozattal.”

„A motorsportok világa óriási, mégis a figyelem 90%-a a Forma-1-re terelődik. Ugyanakkor ez az egyik legunalmasabb bajnokság, az egyetlen sorozat ahol „már a rajt előtt eldől, hogy ki nyer.” Van egy kis önellentmondás a motorsportban” – fogalmazott Alonso.

„A Forma-1 minden kétséget kizáróan a legjobb, de ma vannak olyan sorozatok, amelyek sokkal izgalmasabbak a rajongók számára. Az F1 mindig is a legnagyszerűbb lesz, de remélem, hogy ez a dokumentumsorozat majd ráveszi az embereket arra, hogy ha akad egy kis idejük, belenéznek a WEC-be vagy a raliba. Szerintem tetszene nekik.”

Alonso elmondása szerint a legmaradandóbb élményt a Dakar rali jelentette számára, ahol először versenyzett januárban a Toyotával.

„Ez nem csak egy professzionális, de egy emberi kaland is, rengeteg amatőr versenyzővel, akiket a szenvedély vezet. Soha nem fogják megnyerni a Dakart, csak a részvételért vannak ott. Egy álom válik valóra számukra, hogy ott lehetnek, még akkor is, ha nincs sok értelme. Az emberi mivolta mély nyomot hagyott bennem.”

„Egy Forma-1-es versenyző élete sokkal jobb, mint egy hosszú távú vagy raliversenyző élete. A Forma-1-ben sokkal több a kiváltság, mind a rendelkezésedre áll. 5 csillagos hotelekben szállsz meg a pályák közelében, és jól összerakott menetrended van, illetve egy rutinod, amit minden héten megismételsz.”

„Itt nincs sok improvizálás. A Forma-1-es kívüli világ nagyon más, sokkal nehezebb. A Dakaron ott aludtunk, ahol tudtunk, ott mosakodtunk, ahol tudtunk. A sorozatban ezt a más életet is meg akartam mutatni.”

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso win the Le Mans 24 Hours and the FIA World Endurance Championship Super Season 2018 / 2019

Fotó készítője: JEP / Motorsport Images