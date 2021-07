Alonso: az F1 jó kezekben van az „új generációval”

Hiába lehetne azonban pokolian gyors némelyik versenyző, Alonso szerint az autó sajnos továbbra is komoly szerepet fog majd játszani abban, hogy ki érhet fel a csúcsra. Megkérték őt arra is, hogy hasonlítsa össze a mostani korszakot azzal, amikor ő bemutatkozott.

„Nehéz ezt megtenni szerintem. Mindenképpen jó pillanata ez a sportnak. Az új generációnak szerintem megvan a tehetsége, a felkészültsége, az akadémiák segítségével mehetnek végig a kisebb kategóriákon, szóval az összes eszközük rendelkezésre áll” – idézte Alonso szavait az F1.com.

„Nem is tudom, úgy gondolom, ennek egy része már korábban is megvolt. A generációváltás folyamatosan zajlik, de az autóra is szükségük van. Lando Norris és George Russell esetében is látjuk, hogy fiatalok, tehetségesek, az egyikőjük a dobogós helyekért küzd, míg a másik még pontot sem szerzett.”

„Ez pedig egy kicsikét igazságtalan. Charles Leclerc-nél is látható ez. Amikor a Ferrari nyert, ő volt generációja legjobbja, az autó most viszont nincsen abban a helyzetben. Szóval sok múlik az autón, ez pedig a múltban is így volt.”

Amikor a spanyol 2001-ben bemutatkozott, ő is a mezőny legrosszabb autójában, egy Minardiban ült. Ezért tapasztalatból tudja, hogy mit élhet most át néhány fiatal, akik nem tudnak a jó eredményekért harcolni. Mick Schumacher a Haasnál az egyik legjobb példa erre.

„Emlékszem 2001-re, és hogy nem voltam valami versenyképes. Ilyenkor a lehető legjobb eredményeket kell szállítanod, de motiváltnak is kell maradni, mert minden hétvégén ugyanaz az helyzet, attól függetlenül, hogy mit csinálsz vagy hogyan készülsz fel.”

„Néha elképesztően örülsz és büszke vagy magadra, máskor meg kicsit alulteljesítesz vagy hibázol, a vége mégis mindig ugyanaz, kívülről pedig nem látszanak a különbségek. Szóval ilyen a helyzet. Azért ezzel is lehet készülni a jövőre, és a nehéz hétvégékből többet lehet tanulni, mint a simákból” – zárta gondolatát Alonso.

