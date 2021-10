Alonso: az F1 ezen a téren példát vehetne a fociról

Az Alpine pilótája eléggé frusztrált volt az Amerikai Nagydíj során, mert érzése szerint Kimi Räikkönen megúszta, hogy a pályáról letérve előzte őt meg a futam során. Éppen a pontokért harcolt a két veterán, a finn pedig az 1-es kanyar külső ívén próbálkozott.

Alonso szépen kiterelte azonban őt, de az Alfa Romeo versenyzője nem hagyta magát, még össze is ért a két autó, majd pedig el tudott menni ellenfele mellett. A gond még talán nem is ezzel volt, hanem az utána következő incidensekkel.

A bírák úgy ítélték meg, hogy Räikkönennek nem kell visszaadnia a pozíciót, mivel leterelték őt az aszfaltcsíkról, két későbbi esetben viszont Alonsónak és Antonio Giovinazzinak is utat kellett engednie, mivel ők a pálya elhagyásával tettek szert előnyre.

Ezek az esetek természetesen újabb vitát indítottak be az FIA bíráskodásával szemben, amely már sokadszorra kapja meg azt a kritikát, hogy azonosnak tűnő esetekben is másképp járnak el. Alonso szerint azonban az ő fejében egyértelműek a szabályok, a gond inkább azzal van, hogy a szövetség képtelen azokat megfelelően alkalmazni.

Amikor a Motorsport.com megkérdezte tőle, hogy az F1-es pilótáknak egyértelműbb útmutatásra lenne-e szükségük, a spanyol így felelt: „Nem hinném, hogy kellene bármi is. A szabály nagyon is egyértelmű.”

„Egyszerűen csak alkalmazni kéne azt. A fociban például, ha a 16-oson belül kezezel, akkor az büntetőt eredményez. Ott nincs szükség tisztázásra. Igazából csak eldöntöd, hogy ez egy büntető lesz. Mert, ha nem ez történik, akkor legközelebb már mindenki a kezében fogja vinni a labdát.”

„Nincs szükség módosításra sem. A lényeg, hogy alkalmazzuk is a szabályokat, amikor azokat megsértik.” Michael Masi versenyigazgató egyébként elmondta, hogy a Räikkönen-incidens megítélése eléggé a hajszálon táncolt, és hogy beszélni fognak erről a következő versenyzői eligazításon.

A legfőbb probléma talán az, hogy meg kéne határozni pontosan, egy pilótának a belső íven mikor van joga a kanyarhoz, és mikor kell elegendő helyet hagynia a külső íven. Alonso azonban ismét utalást tette arra is, hogy érzése szerint az eseteket máshogy bírálják el az alapján, hogy kik ülnek az autókban.

Amikor megkérdezték tőle, hogy az FIA döntései manapság kevésbé következetesek-e, mint a múltban, Alonso nem volt rest elmondani a véleményét. „Azt hiszem, mert attól függ, ki ül az autóban. Szocsiban elvétettem az 1-es kanyart, és Törökországban csütörtökön egyből felkapott téma lett.”

„Itt most anélkül, hogy bárki is kiszorította volna őket, vagy három autó ment szélesre szándékosan az 1-es kanyarban. Szóval meglátjuk, Mexikóban is ez lesz-e a téma, vagy minden rendben, mert Fernando nem tett most ilyesmit” – hívta fel a figyelmet a kétszeres bajnok a szerinte meglévő kettős mércére.

