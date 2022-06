Alonso: az első sor ellenére is „csak“ a legjobb öt a célom

Remek formában vezet eddig Fernando Alonso a Forma-1-be 2019 után visszatérő Kanadai Nagydíj hétvégéjén. Minden szabadedzésen a legjobb ötben végzett, az esős kvalifikáción pedig nem kis meglepetésre a második rajtkockát kaparintotta meg.

Alonso legutóbb a 2012-es Német Nagydíjon rajtolhatott ennyire kedvező pozícióból, de a kétszeres világbajnok ennek ellenére sem gondolja, hogy ez automatikusan dobogós helyezést jelentene számára a futamon.

A spanyol attól tart, hogy nem fogja tudni tartani a versenytempót a Red Bull-lal és a Ferrarival, így arra számít, hogy Verstappen és Sainz küzdhet majd a győzelemért, miközben Sergio Perez és Charles Leclerc megpróbál felkapaszkodni a mezőny második feléből.

„Reálisan nézve azt mondanám, hogy az első ötbe kerülés az, amiért harcolnunk kell. Nagyon jó a rajtpozíciónk, de ismerjük a korlátainkat és már sok versenyen láttuk, hogy a Ferrari vagy a Red Bull az utolsó helyről indulva, vagy az első körben defektet kapva is nagy előnnyel zárt előttünk“ - mondta Alonso a kvalifikációt követő sajtótájékoztatón.

„Emiatt azt gondolom, ha nincsenek rendkívüli körülmények, akkor az első négy helyre nagyon nehéz odaérni, így az ötödik hely megszerzése győzelemmel érne fel számunkra“ - tette hozzá a spanyol.

A kétszeres világbajnok azt is elárulta, még mindig hiányzik némi leszorítóerő az Alpine-nak és valamennyi tapadás is, de megdicsérte csapatát, hogy úgy állították be az autót, hogy az ideálisan működjön a kanadai körülmények között.

