Alonso: „Az autó jelenleg jobban teljesít nálam”

Alonso 100 km-t ment az idei Renault R.S.20-as modellel egy hivatalosan promóciós eseménynek titulált filmes nap keretében. Bevallotta, hogy időbe telt neki, mire alkalmazkodott az autó fékezési és kanyarbeli teljesítményéhez a más kategóriákban töltött idő után.

„Ez egy remek nap volt Barcelonában, a filmes napunkon” – kezdte Alonso a videóinterjút. „Csak 100 kilométert mentem, de számomra nagyon különleges volt ismét F1-es autóba ülni és a csapattal dolgozni.”

„Az érzés jó volt. Szerintem az autó most egyértelműen jobban teljesít nálam, mivel még nem tudom kihozni belőle a maximumot. Nem annyira könnyű visszaszokni az F1 sebességéhez. Körről körre fejlődtem, és próbáltam visszajelzéseket adni a mérnököknek.”

„Forgatnunk is kellett, tehát volt pár kamera, drónok is követtek engem a pályán. Szóval volt egy kis nyomás ma, és kemény munka zajlott. Az autóban van potenciál, és ezt látni lehet minden hétvégén. Persze van még hely a fejlődésre, és megpróbáljuk ezt összehozni viszonylag rövid időn belül.”

A spanyol azt is elmondta, hogy nem aggódott amiatt, hogy nem tudja majd felvenni a fonalat. „Az utolsó három autó, amelyet vezettem a Dakar-kocsi volt januárban, az Indycar augusztusban, most pedig az F1-es, szóval ezek nem is lehetnének messzebb egymástól!”

„A Forma–1-essel könnyebb dolgom van, mert ezt vezettem egész életemben, de 18 év ott töltött idő után azért mégsem olyan egyszerű a visszarázódás. Néha kicsit elvétem a fékpontokat, meglep, hogy milyen gyorsan jönnek a kanyarok, a fékezési teljesítmény is más, a kanyarodási sebesség, szóval sok minden van, amihez ismét hozzá kell szoknom.”

„Rövidebb időbe fog viszont telni, mintha egy teljesen új dologhoz akarnék hozzászokni, mint amilyen volt a Dakar vagy az Indy” – folytatta a spanyol. Alonso azt is elmondta, hogy azért a fizikai kondícióján is kellett dolgoznia, miközben felkészül a 2021-es bevetésre.

„Sok mindenre kell felkészülni. Az első a fittség lesz. Újra formába kell lendülnöd, újra F1-es mércével kell edzened a nyakad és főleg a tested felső részét, amelynek újra meg kell erősödnie a következő hónapokban.”

„A nyakam még rendben van 100 kilométer után, de majd holnap is beszámolok róla! Talán lesz egy kis fájdalom. Eddig nem volt gond, de azt is tudom, hogy tovább kell dolgoznom. Aztán ott van a komfortérzet, az üléspróba, a kormány és a pedálok pozíciója, szóval bőven van még mit belőni” – ecsetelte Alonso.

„Ott vannak a mérnökök is, akikkel jó kapcsolatot kell kialakítani, jó kommunikációt, hogy már abból is megértsük egymást, ha csak ránézünk a másikra. Ezekhez még kelleni fog egy kis idő. 2020-nak ezen részét és a következő telet is arra használjuk majd, hogy felépítsük a momentumot.”

Alonso már egyébként is része a Renault versenyhétvégéinek, bár még csak virtuális formában. „Természetesen nézem az összes futamot otthonról. Ráadásul van egy jó kis összeállításom is. A csapat pár hete adott nekem egy számítógépet, amelyen követhetem Esteban és Daniel belső kameráját, hallgathatom a csapat rádiós kommunikációját, a stratégiai megbeszéléseket.”

„Így tudom, hogy mi történik minden hétvégén. Az eredmények egyre jobbak. Az előző futamon elért dobogó szerintem megérdemelt volt a sok kemény munka után.” Amikor a jövő évi lehetőségekről kérdezték, Alonso megismételte a korábbi kijelentéseit, miszerint nem vár nagy változásokat jövőre, és hogy a valódi célját 2022 és az új szabályok jelentik.

„Mindenki nagyon reménykedik a csapatnál, megnézve a bajnokságban mutatott előrelépést és a hétvégéken elért helyezéseket. Ennek ellenére maradnunk kell a talajon, hiszen tudjuk, hogy a szabályok nem igazán változnak 2022-ig.”

Tudjuk, hogy a középcsapatok hátránya jövőre is meg fog maradni. Ha reálisan és sok pozitív energiával és optimizmussal nézzük a jövő évet, akkor szerintem jó csapatunk van, tehetséges emberekkel, remek szponzorokkal és számos rajongóval világszerte. Úgy vélem, hogy minden adott a 2021-es jó teljesítményhez” – szögezte le zárásként a spanyol.

