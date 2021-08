Alonso: az Alpine túl sokat veszített a McLarenhez képest a 2021-es szezonban, de…

A 2020-as Forma-1-es szezon egy fantasztikus hármas csatát hozott a konstruktőri bajnokság 3. helyéért a McLaren, a Racing Point, és a Renault között, az említett három csapatból csak a McLaren tudott ott maradni a tűz közelében, míg az Aston Martinná és Alpine-ná vált csapatok visszaestek a Ferrari mögé.

Az Alpine csak Esteban Ocon győzelme után tudott ismét felugrani a konstruktőri bajnokság 5. helyére, ahol tavaly is végeztek, az Aston Martin mellett pedig idén az AlphaTaurival legjobb esetben is csak ezért a pozícióért harcolhatnak majd.

Alonso szerint az Alpine az idei szezon előtt a várakozásiba belekalkulálta, hogy a Ferrari fel fog támadni a katasztrofális 2020-as szezonjuk után, de azt elismerte, hogy arra számítottak, hogy a McLarennel még azért tudják tartani a lépést.

„Az év elején szerintem a célunk az volt, hogy megismételjük azt, amit a Renault is el tudott érni tavaly” – nyilatkozta Alonso többek között a Motorsport.com-nak adott beszélgetésén.

„Miután tisztában voltunk azzal, hogy a Ferrarinak egy nagyon furcsa 2020-as szezonja volt, igen gyenge eredményekkel, számítottunk arra, hogy ők elénk kerülhetnek majd, de az is igaz, hogy túlságosan is visszaestünk a McLaren mögé.”

„A tavalyi Renault az utolsó versenyig képes volt arra, hogy a pályán a McLarennel harcoljon, míg idén erre egyáltalán nem vagyunk képesek.”

A 2021-es szezonra vonatkozó fejlesztési befagyasztások az Alpine lehetőségeit is bekorlátozták, és különösen nehéz helyzetbe kerültek annak köszönhetően, hogy már a 2020-as szezonra is átmeneti évként tekintettek, a fejlesztési ütemtervüket pedig teljesen felborította a koronavírus-járvány.

Az idei Alpine még mindig a 2019-es – nem túl sikeres – Renault karosszériát használja, ahogyan a motorjuk is alig változott a két évvel ezelőtti konfigurációhoz képest, miután 2022-re teljesen új egységet fejlesztenek.

Ezek ismeretében Alonso szerint nagy eredmény, hogy az Alpine még így is csökkentette a lemaradását a Mercedeshez és a Red Bullhoz képest.

„Ha megvizsgáljuk a számainkat, a lemaradásunk csökkent az élmezőnyhöz képest. Lehet, hogy ez csak a 7. helyre lesz elég, ennyire szoros lett a mezőny, a 9. helytől kezdve mindenki közelebb került a topcsapatokhoz.”

„Ugyanez igaz az Aston Martinhoz képest is, akik tavaly a dobogós helyezésekért harcoltak és még győztek is, idén sokkal közelebb vagyunk hozzájuk. Minden csapat számára kicsit hullámvasút szerű volt ez az időszak, sajnos mi is veszítettünk egy pár helyet a konstruktőri bajnokságban (Alonso még a Magyar Nagydíj előtt adta az interjút), mert az a három csapat, akik tavaly a Renault mögött végeztek, azok fejlődtek a legnagyobbat.”