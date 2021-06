Alonso arra számít, hogy a Williams ismét ott lehet a középmezőnyben

Russell ismét megmutatta, hogy mekkora tehetség, hiszen a Williams volánjánál pontszerző helyen autózott az első osztrák futam első etapja során. Utána sajnos viszont meghibásodott a hajtóegysége, így újra szertefoszlottak a pontszerzésről szőtt álmai.

Alonso ennek ellenére úgy látja, hogy a grove-i csapat megint képes lehet hasonlóan jó teljesítményre, amikor a mezőny ezen a hétvégén újra a Red Bull Ringen csap össze. Amikor rákérdeztek nála, hogy meglepődött-e, hogy egy Williams üldözte őt, a kétszeres bajnok kijelentette, hogy egyáltalán nem.

„Már pénteken is igazán gyorsak voltak. Azt hiszem tavaly is a 11.-ek voltak ugyanezen a helyszínen, szóval azt vártam, hogy most is ott lesznek. Ugyan fel kellett adnia a futamot, de a következő hétvégén arra számítok, hogy újra közel lesznek hozzánk.”

Bár a végeredmény nem azt hozta, amiben reménykedtek, de a Williams megint megmutatta, hogy előre tudtak idén lépni. Nicholas Latifi majdnem bejutott a Q2-be, Russell pedig a Q3-ba. A brit szombaton Carlos Sainzot, Daniel Ricciardót és Sebastian Vettelt is le tudta győzni, ez pedig nem kis teljesítmény.

Miközben a Williamsnek tehát kedvez az osztrák vonalvezetés, Alonso szerint az Alpine esetében ugyanez már nem igazán mondható el, hiába lett kilencedik a versenyen. „Nem gondolnám, hogy Ausztria a legjobb pályánk. Ezzel kell azonban beérnünk, szóval próbálunk annyi pontot szerezni, amennyit csak tudunk.”

„Az első futamon egészen jól sikerült a dolog, hiszen eggyel többet szereztünk, mint az AlphaTauri és kettővel kevesebbet, mint az Aston Martin, tehát sikerült minimalizálni a veszteségeket. Most hétvégén megint nehéz lesz, de igyekszünk mindent kihozni belőle.”

