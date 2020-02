Alonso, aki még 40 esztendősen is a legjobb lehet a Forma-1-ben

Noha Fernando Alonso legutóbb 2018-ban állt rajthoz a Forma-1-ben, még mindig sokat hallunk róla. Ez nem véletlen, hiszen nemcsak egy kétszeres spanyol világbajnokról beszélünk, hanem egy olyan karakterről, aki meghatározó tagja volt a száguldó cirkusznak.

Ahogyan a spanyol sztárpilóta is fogalmazott, nem állt a rendelkezésére egy kristálygömb sem, amikor meghozta a döntéseit, melyek végül nem a legjobban sültek el. Valójában „csak” két rosszabb döntésről beszélhetünk a részéről.

Még mielőtt erre kitérnénk, jegyezzük meg, hogy Alonso tökéletesen ráérzett a váltásra, amikor kétszeres bajnokként és címvédőként úgy döntött, hogy máshol próbál szerencsét. Valljuk be, ki vállalt volna be hasonlót címvédőként, miközben egy világbajnok gyári alakulat áll mögötte?

Fernando megtette, és összességében nagyon jó döntést hozott, hiszen 2007-re a Renault elvesztette az erejét, és ezzel együtt a „méregfogát” is, míg a McLarennél egy rendkívül erős csomag állt össze. Ezek után minden adott volt ahhoz, hogy Nando sorozatban a harmadik címét is begyűjtse.

Lewis Hamilton, McLaren and Fernando Alonso, McLaren Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

A 2007-es évről már számtalan történetet olvashattunk, így ezen most nem mennék újra végig, de azt hozzátenném, hogy a teljes igazságot csak pár ember ismerheti. Talán soha nem tudjuk meg, hogy a kulisszák mögött mi zajlott Ron Dennis irányításával.

A Senna-Prost duót tartják a valaha volt legkeményebbnek a rivalizálás szempontjából, amihez az akkori Forma-1 is hozzájárult, hiszen azokban az időkben még sokkal több minden zajlott a sajtó és a rajongók előtt, mint a háttérben.

Ezzel szemben az Alonso-Hamilton páros idejében már minden messze sterilebb volt, így nem lepődnék meg, ha a háttérben hasonló férfias játékok lettek volna. Ezzel együtt arra sem vennék mérget, hogy ez mindig a páros között történt.

Fernando és Ron is egy rendkívül erős és különleges karakterrel bír, ami erős táptalaja lehetett a szikrának. A másik oldalon Lewis teljesen más személyiség, és akkor még csak újonc volt, túl sok beleszólása nem lehetett a dolgokba. Mindenesetre az elsők között váltanék jegyet arra az őszinte beszélgetésre Alonso, Dennis és Hamilton között, ami 2007-ről szól.

Ron Dennis, Team Principal, McLaren Mercedes, congratulates Fernando Alonso, McLaren MP4-22 Mercedes Fotó készítője: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Alonso mindkét rossz döntése a McLarenhez köthető, bár nyilván ezt innen igen furcsa megítélni, mert egyikünk sem volt a spanyol helyében, és erős oka lehetett arra, hogy még 1 évet se töltsön el Wokingban.

Alapesetben azonban rossz döntés lehetett ilyen hamar távozni, mert a McLarennél 2008-ban is egy nagyon erős autó állt volna a rendelkezésére. Nagyon érdekes lett volna látni, hogy mire ment volna a spanyol-brit duó egymás ellen a második menetben. Talán minden másképpen alakult volna a következő években...

Sokan hozzák fel a hibák között Alonso kapcsán, hogy nem fogadta el a Red Bull hívószavát. Kíváncsi lennék, hogy 100 versenyző közül hány olyan pilóta lett volna, aki az akkori Red Bull mellett teszi le a voksát a nagy legenda, a Ferrari helyett, mivel erről volt szó.

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy Alonso 2010-ben és 2012-ben egy gyengébb Ferrarival majdnem világbajnok lett. Ha megvan a két cím, vagy legalább az egyik, megint minden másképpen alakul, és nem hibáztatják a világbajnokot, független attól, hogy Sebastian Vettel 2011-ben és 2013-ban egy még jobb gépet vezethetett, amikor nem volt túl sok esély ellene.

Kimi Raikkonen, Lotus F1, Fernando Alonso, Ferrari, Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 and Andrea Stella, Ferrari Race Engineer celebrates on the podium Fotó készítője: Sutton Images

Aki kicsit is ismer vagy követi a munkásságomat, az tudhatja, hogy Alonsót rendre a legjobbnak vagy az egyik legjobbnak neveztem. Ezt továbbra is tartom, bár nem mindig a legjobbak kerülnek a legjobb helyekre, amihez a spanyol is hozzájárult.

A második hiba legalább akkora volt Alonsótól, mint az első, amikor úgy döntött, idő előtt távozik a Ferraritól, és visszatér a McLarenhez, javarészt a Honda hívószavára. Ez már sokkal inkább lutri volt a részéről, és egyfajta „menekülés” is, mert noha a Ferrarinál szép éveket élt meg, bizonyítván, hogy mindenki másnál többet képes kihozni a csomagból, valamint remek volt a kapcsolata a csapatával, belefáradhatott a második helyekbe.

2010 és 2012 igen fájó volt számára, mivel kevésen múlt a cím, amit ráadásul a Ferrarival és egy Red Bullhoz képest gyengébb konstrukcióval szerezhetett volna meg. Odafent azonban másképpen döntöttek.

Alonso idősebb korában talán meg fog békélni ezzel, amikor már nem ég benne úgy a tűz, mint most. Ez a tűz pedig egyre inkább lángol benne, ami az F1 Racingnek adott interjújából is kiderül. Kicsit Michael visszatérésére emlékeztet, bár két totálisan más karakterről beszélhetünk. A precíz és rendkívül higgadt, kimért német legenda szemeiben is ott volt a tűz, amikor visszatért. A „motorsportos karrierem” előtt mindig is a McLarennek szurkoltam, de amikor Schumacher visszatért, csak azt akartam, hogy újra ragyogjon.

Most pedig ott tartunk, hogy Alonso is visszatérhet, és a jelek szerint a Renault-val, de még mindig látok rá esélyt, hogy a Ferrarival álljon rajthoz 2021-ben. Minimális lehet az esély erre, mert egyrészt Vettel előtt még mindig ott a lehetőség a hosszabbításra, másrészt talán nem akarják veszélyeztetni Leclerc fejlődését. A legnagyobb tűzijáték azonban egyértelműen a Leclerc-Alonso páros adná.

Vonatkoztassunk el attól, hogy kivel térhetne vissza Alonso... Még akkor is, ha ezt nem lehet nyugodt szívvel megtenni, mivel egy technikai sportról beszélünk. Alonso idén júliusban lesz 39 éves, de az idő vasfoga nem fog rajta, és nem volt olyan túl sokat távol.

Hiszek abban, hogy az olyan ászok mellett, mint Verstappen és Leclerc, azonnal fel tudná venni a harcot, és képes lenne bizonyítani, hogy továbbra is a legjobb. Hamilton már 35 éves, és ő is abba a kategóriába sorolható, hogy 40 évesen is abszolúte a legjobbak között tudna lenni.

Alonso rettentő sokat tapasztalt 2007 óta, és azzal a bizonyos évvel megbélyegezték, mivel nem győzte le az újonc Hamiltont, de nem tudhatjuk, hogy mi volt a háttérben, plusz a brit nemcsak az autója miatt hatszoros világbajnok... Volt miből merítenie a tehetségét illetően, hogy azonnal felvegye a harcot a címvédővel.

Hol van az előírva, hogy egy sokkal kevesebb tapasztalattal rendelkező pilótának gyengébbnek kell lennie, mint egy bajnoknak? Az F1 sokkal összetettebb ennél: autó, technika, csapat, mentalitás, motiváció, szerencse... A végtelenségig lehetne sorolni a faktorokat, és Leclerc is jó példa erre, aki rögtön „kiütötte” a ringből Vettelt, hiába a négy világbajnoki cím és a rengeteg futam mögötte. A visszavágó azonban adott, és úgy gondolom, a német meglepheti a monacóit, ha olyat húz elő magából, amit eddig még senki sem láthatott.

