Alonso: a WEC-ben elért címem mutatja, hogy nem „egy sötét alagútban vagyok évtizedek óta”

A kétszeres bajnok spanyol remekül kezdte ezt a szezont, hiszen eddig minden futamon dobogóra tudott állni, ilyesmire pedig már nagyon régen nem volt példa az ő esetében. Pályafutása során eddig azonban „csak” 32 sikert könyvelhetett el, amihez 2013 óta nem tudott újabbat hozzátenni.

Nemrég Max Verstappen is arról beszélt, hogy Alonsónak sokkal több győzelemmel kéne rendelkeznie ennél. Mindez egyébként többnyire annak köszönhető, hogy a Ferrari 2014-ben lejtmenetbe került a hibrid korszak elején, majd pedig Alonso 2015-ben a végül szörnyen sikerült McLaren-Honda projekthez csatlakozott, ahol semennyi babér sem termett számára.

A sikertelenség miatt a spanyol ki is ábrándult a sportágból, így 2018 végén „visszavonult”, hogy inkább a tripla koronát hajszolja. A Le Mans-i 24 órást kétszer sikerült is megnyernie, ahogyan a WEC-ben is bajnok lett a 2018-19-es szezonban, az Indy 500-siker viszont eleddig nem jött össze számára.

Alonso pedig most amondó, a Toyotánál nyújtott teljesítménye és sikerei megmutatják, hogy a sebessége az F1-en kívül sem kopott meg. „Nem volt olyan rég, hogy reális esélyem volt futamokat nyerni. Tudom, hogy az emberek azt gondolják rólam, hogy egy sötét alagútban voltam az utóbbi évtizedekben, de négy éve még világbajnok voltam.”

„Tudom, hogy az nem az F1, de a világunk nem csak erről szól. Sok csodálatos dolog van még a motorsportban. Alig négy éve még nyertem és domináltam a WEC-ben. Az utóbbi két évben az Alpine-nal pedig a dobogóért küzdöttem. Tavaly Ausztráliában még a pole-ért is csatáztam, nyolc hónapja pedig az első sorból indulhattam Kanadában.”

Ugyan az Aston Martinnal most újra a nagyon jó eredményekért száll harcba, de Alonso szerint korábban sem volt versenyképtelen. „Nem arról van szó, hogy tíz éven át kiestem a Q1-ben, most pedig hirtelen feléledtem. Mindig is gyors voltam, és remélhetőleg most még inkább az vagyok. Amíg azonban nem nyersz, nem változik sok minden. Vagy nyersz, vagy veszítesz.”

Alonso egy másik interjú során egyébként arról is beszélt, hogy eredetileg csak 7-8 évig akart az F1-ben maradni, ehhez képest ma már ő tartja a legtöbb futamon való indulás rekordját.