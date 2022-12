Alonso a versenyzői pályafutása után is maradna az Aston Martinnál

Alonso azok után igazolt át a silverstone-i gárdához, hogy Sebastian Vettel bejelentette év végi visszavonulását, és az Alpine nem akarta teljesíteni a feltételeit, mert úgy érezték, hogy a 41 éves spanyol jó teljesítményét semmi sem garantálja a következő években.

Az Astonnál azonban óriási beruházások zajlanak, új gyárat és létesítményeket építenek, miközben számos nagynevű szakembert igazoltak más élcsapatoktól, így abban bíznak, hogy éveken belül felemelkedhetnek a legjobbak szintjére.

Alonso ezek fényében legalább két-három évig szeretne náluk vezetni, de hogy mi lesz utána, azt még ő sem tudja teljesen. „Jelenleg semmi egyértelmű nincs a fejemben, de tudom, hogy előbb-utóbb abbahagyom majd a vezetést, és akkor már talán 25 év tapasztalata lesz mögöttem.”

„Szóval ezzel nyilván bármilyen csapatnál hasznomat vehetnék. És remélem, hogy ez a csapat az Aston Martin lesz majd, csak hogy folytatni tudjuk azt, amit a következő években fogunk csinálni.”

Alonso ezen szándékát pedig állítólag már a márka felső vezetésével is megosztotta. Az Aston ráadásul nemrég hozta létre azt a pozíciót, amely éppen kapóra jöhet majd a spanyolnak, hiszen régi barátja, Pedro de la Rosa amolyan nagyköveti és tanácsadói szerepet kapott náluk, miközben az F1-es pilótaprogramjukkal is foglalkozik.

Alonso viszont elmondta, hogy az ilyen jellegű munka csak akkor működhetne nála, ha „boldoggá tenné” őt, miközben az adott istállónak is „értéket ad”. Egyelőre azonban kihangsúlyozta, hogy most még túlságosan is a versenyzésre figyel ahhoz, hogy ilyesmiken gondolkozzon.

Arról nem is beszélve, hogy valójában a versenyzéssel saját elmondása szerint sosem hagyna fel, még ha efféle feladatokat is vállalna valahol. „Nem tudom, hogy sportautózás lesz vagy Dakar, ezt már említettem párszor.”

„A sportautózás lenyűgöző, de a bajnokság, a Le Mans-i 24 órás és a Daytona megnyerése talán már nem annyira vonzó, hiszen már elértem ezeket. A Dakar viszont, ha egy nap sikerülne megnyernem a ralit, nem hiszem, hogy volt már ehhez hasonló precedens.”

