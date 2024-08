Alonso: Verstappen még mindig nem olyan jó, mint én

Kirobbant egy kisebb vita a motorsportok berkein belül arról, hogy ki a motorsportok teljes palettáját tekintve a legjobb pilóta. A NASCAR-pilóta Kyle Larson szerint ő összességében jobb kvalitásokkal rendelkezik, mint a holland, ezzel pedig egykori versenytársai is egyetértettek.

Fernando Alonsót Hollandiában kérdezték arról, hogy mit gondolt a témáról, a spanyol pedig a maga nyers stílusával elmondta, hogy ő maga biztosan legyőzné a legtöbb szériában Verstappent, a Forma-1-ben azonban kivételesnek tartja a hollandot.

„Nem tudom pontosan, mit mondott” – utalt az ominózus Larson-nyilatkozatra a spanyol világbajnok, majd azzal folytatta, hogy ő maga megfordult már néhány versenysorozatban, így pedig tudja, mire képes.

„Nem tudom. Szerintem Max elég jó a GT-kben is. Fogadok, hogy mindenben jó, de még mindig nem olyan jó, mint én. Több szakágban is [jobb vagyok]. Az F1-ben elfogadom, hogy ő is ilyen” – zárta le a gondolatait az Aston Martin-pilóta.

Mint ismert, Alonso korábban kétszer is nyert Le Mans-ban, majd a WEC-ben világbajnoki címig jutott. Daytonában is felállhatott a dobogó tetejére, de a Dakar-ralin is kiválóan szerepelt, így a spanyol nem megalapozatlanul mondta, amit mondott.

Eközben az Alpine is bejelentette a pilótafelállását 2025-re, így pedig biztossá vált, hogy Jack Doohan foglalhatja el Esteban Ocon helyét a francia alakulatnál.