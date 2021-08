Alonso, a tanár: Hamilton az ő íveit felhasználva előzte meg hamarabb Sainzot

A korábbi mclarenes csapattársak hosszú körökön át csatáztak kerék a kerék ellen, egy ponton pedig még össze is értek kicsit. A párharcnak végül Alonso 1-es kanyaros elfékezése vetett véget, melyet Hamilton ki tudott használni.

Az Alpine versenyzője szerint a tíz körig tartó adok-kapok lehetővé tette Hamilton számára, hogy megtanulja riválisa jobb versenyívét az utolsó szektorban, majd pedig ennek segítségével hamarabb le tudta vadászni Sainzot a futam végén.

Még több F1 hír: Az Alfa Romeo csapatfőnöke elmondta, mikor jelentik be a 2022-es pilótáikat

„Én tényleg azt hittem, hogy egy-két körnél tovább nem fogom tudni tartani. Az utolsó néhány kanyarban viszont kicsit nehezebben tudott követni engem. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy az egyenesben legyen némi előnyöm és védekezni tudjak.”

„Szerintem tanult néhány másik ívet tőlem, miután tíz kört töltött mögöttem. Aztán Carlost egyetlen kör alatt megelőzte, felhasználva ezeket az új trükköket” – magyarázta Alonso. A spanyolnak egyébként nem szólt a csapata, hogy mindenképpen fel kell tartania Hamiltont, ő azonban tudta, hogy mi a helyzet, mert a pálya melletti kivetítőket is figyelte.

„A csapat nem mondott nekem semmit. Én azonban tudtam, hogy minden egyes körrel, amíg fel tudom őt tartani, az aranyat fog érni Estebannak.” Ami pedig a rajt utáni kavarodást illeti, a kétszeres bajnok már a szombati időmérő után sejtette, hogy lehet valami bonyodalom az 1-es kanyarban, és végül igaza is lett.

Elmondása szerint azonban csak „szerencsés” volt, hogy Lance Stroll nem gyűjtötte be őt is, miután nekiment Charles Leclerc-nek, aki aztán Daniel Ricciardót forgatta meg. Ami viszont utána jött, az már nem a szerencsén múlt.

„Örülök, hogy nem lett vége a versenyemnek az 1-es kanyarban. Elfogadjuk ezt a top ötöt; ez a legjobb eredményen idén. Ugyanakkor nem hullott az ölünkbe, mert minden egyes körben harcolnom kellett minden pozícióért.”

„Büszke vagyok a futamomra, és a „Nap versenyzője” elismerés ezt meg is mutatja.” Alonso egyébként úgy hitte, akár a futamgyőzelem is meglehet neki, miután remek tempót kezdett diktálni, és még a leggyorsabb kört is megfutotta egy ponton.

„Ez járt a fejemben. Utána viszont kezdtem ráeszmélni, hogy talán mégsem lesz lehetséges a győzelem. Nem voltunk elég erősek hozzá, és az egyenesben is hiányzott némi sebesség. Arra gondoltam akkor, hogy ha Carlos mögött tudok maradni DRS-távolságban, akkor kivédekezhetem Hamiltont és meglehet a negyedik hely.”

Stroll tanácsa is hozzásegítette Ocont a futamgyőzelemhez