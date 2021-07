Alonso „a sötét oldalon” fog versenyezni – elmondta hogyan, hogy szabályos maradjon

A kétszeres világbajnok volt az F1 szombati újdonságának, a sprintkvalifikációs versenynek a legnagyobb sztárja, miután az első körben 6 helyet is javított, és bár a két McLarent nem tudta tartani, így is a 7. helyen végzett, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy másnap is ebben a pozícióban végezhessen.

A sprintversenyen Alonsót figyelmeztették azért, miután a spanyol is a féktávon váltott irányt, de ő elmondta, hogy „ez már csak ilyen lesz az év többi részében is” – majd hozzátette, hogy „átálltam a sötét oldalra.”

A vasárnapi sajtótájékoztatóján hozzátette, hogy nem lesz agresszívebb, de a keménységéhez hozzájárult az Ausztriában tapasztaltakból kialakult frusztrációja is, ahol szerinte többen is a szabályokat szabadosan értelmezve előzték meg az első körökben.

„Mindig is „tiszta” pilóta voltam, és az is maradok a karrierem hátrelévő részében” – mondta Alonso. „Azt hiszem én is egyike vagyok azon kevés pilótának, akiknek nincsenek büntetőpontjai.”

„Azonban arra reflektáltam korábban, hogy kicsit hülyén éreztem magamat Ausztriában azzal, hogy tiszteletben tartottam a szabályokat. Mi is próbáltunk beszélni erről a versenyigazgatóval, próbáltunk másokat bemártani, de nem kaptunk válaszokat, ami fura volt.”

„Nem akarok folyamatosan másokat hibáztatni, vagy sírni az összes eset után. Az első versenyeken kipróbált módszerünk nem működött, így világossá vált, hogy csak úgy tudjuk megakadályozni, hogy ismét így járjunk, ha mi is elkezdünk így versenyezni.”

„Próbáltunk fairek maradni, és elmondani a bírónak, hogy mások kézzel értek labdához a 16-oson belül. Mivel azonban a bíró nem csinált semmit, megértettük, hogy akkor mi is hozzáérhetünk kézzel a labdához.”

„Bárcsak ne kéne így tennünk, de a jelek szerint a mai Forma-1-ben bizonyos dolgok megengedhetőek, szóval mi is másokat fogunk másolni. Már nem érezzük azt, hogy annyira kilógnánk, szóval nincs is olyan, hogy sötét oldal, csak ugyanolyan szabályok szerint játszunk, mint a többiek.”