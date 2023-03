Alonso a Red Bull másolós megjegyzéseiről: „Egyáltalán nem érdekelnek ezek”

Pedig nem szabad elfelejteni, hogy a silverstone-i gárda az erőforrást, a váltót és a hátsó felfüggesztést is a Mercedestől kapja. A Red Bullnál viszont Helmut Marko és Sergio Perez is egyértelmű utalást tett arra, hogy az Aston azért is léphetett előre ekkorát idénre, mert lemásolták az ő tavalyi koncepciójukat.

„Engem egyáltalán nem érdekelnek ezek a megjegyzések” – vágott vissza Alonso Dzsiddában a spanyol médiának nyilatkozva. „Én a saját csapatomra figyelek, és már távolról is látható, hogy egyértelmű eltérések vannak a két autó között.”

Majd pedig rátért egy látszólagos ellentmondásra is: „A Mercedes azt mondja, hogy az autónk 50 százaléka az övék, és a Red Bull is azt mondja, hogy az autónk 50 százaléka az övék. Miközben nem is lehetne két eltérőbb koncepció azoknál. Szóval ez is azt mutatja, hogy egyik elmélet sem állja meg a helyét.”

„A mi koncepciónk eltér attól a két autótól, bár az is igaz, hogy kinézetre mindegyik autó kissé hasonlít egymásra. A Ferrari, az Alfa Romeo és a Haas is eléggé hasonló. Az igazgat megvallva pedig az autó, amelyik a leginkább olyan, mint a miénk, az az Alpine-é – az oldaldobozokkal és a benne lévő csatornákkal” – hívta fel a figyelmet korábbi csapatára Alonso.

A kétszeres bajnok szerint egyébként a Red Bull és a Mercedes reakciója is csak azt bizonyítja, hogy meglepődtek az Aston által tett nagy előrelépésen. „Mindegyik alakulat küszködik a költséglimittel, miközben igyekeznek javulni. Amikor azonban látnak valakit két másodperccel vagy eggyel gyorsulni, akkor azt kérdezik, mindez hogy lehetséges.”

„Ez azonban jó ránk nézve, hiszen elismerik, hogy remek munkát végeztünk.” Alonso emellett óvatosságra is intett mindenkit, mert szerinte Szaúd-Arábia nem fog kedvezni annyira az AMR23-as erősségeinek, mint Bahrein, így akár „negatív meglepetés” is érheti őket.

Alonso emellett jelenlegi csapatának tulajdonosát, Lawrence Strollt is méltatta, mivel szerinte a kanadai üzletember nagyon hasonlít egykori főnökére és menedzserére.