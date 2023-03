Alonso: a Red Bull egyszer el fogja szúrni, és akkor esélyünk nyílhat nyerni

A bikások zsinórban másodjára aratott kettős győzelme után most már egyre többen vélik úgy, hogy az RB19-es dominálni fogja a szezont, hiszen két nagyon is eltérő helyszínen tudtak könnyedén a mezőny fölé nőni. Alonso eközben viszont úgy látja, az Aston valamivel közelebb volt most versenytempóban, mint a szezonnyitón.

„Ha jobban nyomták volna Bahreinben, akkor szerintem jóval nagyobb lett volna a különbség. Itt is érinthetetlenek voltak ugyan, de egy kicsit kisebb volt azért a különbség. Ennek tehát örülök. A futamot is vezettük egy kis ideig, így megvannak az első képek arról, hogy egy Aston Martin áll a Forma–1-es mezőny élén, és remélhetőleg nem ez volt az utolsó” – viccelődött a spanyol.

Amikor a The Race Max Verstappen bahreini kijelentéséről kérdezte őt, miszerint az Aston nyerhet futamot idén, Alonso így felelt: „Ahhoz segítségre lesz szükségünk tőlük. Idővel azonban meg fog történni, mert nem végezhetnek mindig az első és második helyen. Egy nap majd jön egy elrontott kerékcsere, egy elromlott váltó. Maxnál tegnap ez történt.”

„Szóval lesz majd néhány olyan pálya, ahol talán a megbízhatóság közbeszól, és akkor mi remélhetőleg ki tudjuk majd használni a lehetőséget.” Persze azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy a Red Bull megbízhatósága a szezon előrehaladtával valószínűleg javulni fog, így ha minden marad a jelenlegi helyzetben, akkor kevés reális sansz marad majd futamgyőzelmet szerezni.

Ha pedig mégis kiesne mindkét autójuk, vagy valami más történne velük, akkor sem garantált, hogy nem a Ferrari vagy a Mercedes lesz ott, hogy elhappolja azt a győzelmet Alonsóék elől. Ez tehát inkább csak amolyan elméleti játék, de az tény, hogy a zöldek jelenlegi formáját megnézve egyáltalán nem lenne elrugaszkodott legalább egy sikert várni tőlük.

Az istálló csapatvezetője, Mike Krack pedig arról beszélt, hogy nagy az öröm most a csapatnál, mert kiderült, hogy az autójuk nem csak egyetlen pályán gyors.