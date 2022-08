Alonso, a ravasz vén róka: a sikerhez el kell tudnom fojtani mások erősségeit

Fernando Alonso 41 évesen is a 2022-es mezőny egyik legkiválóbb formában teljesítő versenyzője volt eddig a szezonban, a tehetsége mellett pedig a több mint 20 éves karrierjének összes tapasztalata megmutatkozik a munkájában.

Alonso az utóbbi időben rengeteg apró trükköt próbált meg bevetni annak érdekében, hogy a versenytársai előtt maradjon. A 2021-es Orosz Nagydíjon a második kanyarban szándékosan hajtott ki a bukótérbe, amivel hiába előzött szabálytalanul, így garantálta, hogy a rajtpozíciójánál hátrébb nem eshet majd vissza a pozíciók visszaadását követően.

Az Osztrák Nagydíj szombati sprintfutama előtt a második szabadedzésen különösen sokszor hajtott át a porosabb íven található rajtkockáján, amivel reményei szerint előnye lett volna a sprint rajtjánál – végül technikai probléma miatt el sem tudott indulni a sprinten.

Még több F1 hír: Hamilton „más ember lett” az afrikai körtúrájától

A Francia Nagydíj rajtja előtt pedig szintén tisztogatott, ezúttal az 1-es és a 2-es kanyarban az ideális ív mellett, ahol a rajtot követően meg is tudta előzni Lando Norrist és George Russellt.

A Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában Alonso elismerte, nagyon örül neki, hogy mások is észreveszik a munkájával kapcsolatban ezeket az apróságokat.

„Én ilyen vagyok” – mondta mosolyogva Alonso, még a pilótapiacot megrázó bejelentése előtt a Hungaroringen. „100%-osan ki kell használnom a saját képességeimet, és el kell tudnom fojtani mások erősségeit. Ezt a hozzáállást minden edzés alatt hasznosítom.”

„Korábban sokat teniszeztem, és amikor egy nálam jobb játékos ellen játszottam, mindig nagyon magasan adtam nekik vissza a labdát. Így ki tudtam zökkenteni őket a szokásos ritmusukból, mert a gyors, lapos labdákhoz voltak szokva. Ez volt az egyetlen esélyem arra, hogy legyőzzem őket, hogy hibára kényszerítsem őket. Ugyanezt csinálom a pályán is.”

Alonso elismerte, hogy a tetemes tapasztalata nélkül ez a hozzáállás nem működne.

„Rengeteg területen segít a tapasztalatom, a rajtoknál, a kerekek kezelésénél, a kerékcseréknél, a szerelőkkel közös munkában, és a szabadedzések fontosságának vagy éppen feleslegességének felmérésében is.”

„Fiatalon mindenki elképesztő figyelmet fordít még az első szabadedzésen megtett körökre is, mintha egy bajnoki finálé utolsó körében lennének. Én sokat fejlődtem például az esős és változó körülmények között tartott versenyeken. Fel kellett fognom, hogy ezek nagyon hosszú versenyek, biztonsági autós fázisokkal, száradó pályával, lehetőségek tömkelegével. Nem egy kör alatt kell csodát tenni. Ilyen körülmények között hajlamos voltam hibázni korábban, de ezt csak a saját hibáid tapasztalatából tudod megtanulni.”

Még több F1 hír: Nem csak kreatív oldaldobozokról szól a 2022-es F1-es fejlesztési verseny

Alonso azt is hozzátette, hogy semmivel nem érzi magát rosszabb versenyzőnek, mint karrierjének elején.

„Nem érzem úgy, hogy bármivel is kevesebb lennék, mint fiatalon voltam. Talán egyedül 2018-ban éreztem azt, hogy mentálisan egy kicsit elfáradtam. Szükségem is volt arra a két évre” – mondta Alonso, aki úgy érzi, hogy még segített is neki az, hogy egy ideig a kanapéról nézte a futamokat a pilótafülke helyett.

„Nem csak a saját stratégiáddal vagy tisztában, miközben nézed a versenyt, talán ennek köszönhetően én is jobban értem, hogyan alakul a verseny körülöttem.”

„Szerintem az is segített, hogy több másik kategóriában is kipróbáltam magamat. A kigyorsításon fellépő túlkormányzottságot talán ma máshogyan fogom meg, mint korábban, amikor csak a formula autókban szerzett tapasztalataimra hagyatkozhattam.”