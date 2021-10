Alonso: a „nagyon gyors referenciát jelentő” Ocon segített az F1-es visszarázódásban

A kétszeres világbajnok két F1-en kívüli idényt követően próbált újra szerencsét a királykategóriában. Alonso eleinte nem tudta elérni Ocon tempóját az Alpine-nál, de az utóbbi tíz versenyből már kilencszer szerzett pontot, ezzel pedig már a futamgyőzelmet is szerző csapattársa előtt áll a rangsorban.

A spanyol egyébként híres volt korábban arról, hogy dominált házon belül az időmérőkön. Stoffel Vandoorne-t például 21-0-ra győzte le a McLarennél 2018-ban. Most azonban csak 8-7 az állás az ő javára, és Alonso szerint ez is csak azt mutatja, hogy milyen kicsi a különbség Ocon és közte.

„Igazán szoros volt idén. A szezon elején viszont még messze voltam. Nem voltam még formában, az biztos. Ezért sokat segített nekem, hogy Esteban a legjobbját nyújtotta. Jó volt, hogy egy ilyen gyors referencia segített nekem visszarázódni.”

„Az alkalmazkodási folyamat így Estebannak is köszönhetően picivel rövidebb lett.” Ocon egyébként maga is kiemelte korábban, hogy milyen jó az Alpine-nál tapasztalható versengő atmoszféra, valamint a remek csapatmunka.

Alonso szerint pedig ezekhez maga Ocon is hozzájárult, és abban reménykedik, hogy mindez egyfajta löketet ad majd nekik a konstruktőri ötödik helyért vívott harcban. A francia alakulat most 19 ponttal előzi meg a hatodik AlphaTaurit.

„Ő is hozzátett ahhoz, hogy ilyen jó a légkör most nálunk. Próbáljuk meg együtt még előrébb juttatni az Alpine-t; biztosan kemény lesz az Astonnal és az AlphaTaurival. Ezért mindkettőnknek a legjobbját kell hoznia minden egyes hétvégén.”

Ez azonban az utóbbi időszakban a fiatal franciának megint nem sikerül, és kissé értetlenül is áll azelőtt, hogy miért ekkora a lemaradása veterán márkatársához képest, miközben nagyjából azonos beállításokat használnak. Most ezt a feladványt kell megfejteniük, ha tényleg be akarják biztosítani helyüket a bajnokságban.

