Alonso a MotoGP-s motorokról: „Ijesztőek”

A Forma–1-es versenyzők ugyan négy keréken érzik magukat a leginkább otthon, azért néha beérik kettővel kevesebbel is. Kimi Räikkönen például előszeretettel motokrosszozik, és van egy nagyon egyedi masinája is.

A korábbi csapattársa, Sebastian Vettel is büszkélkedhet pár motorral, köztük van egy BMW R51/3-as, amelyhez hasonlót még nagyapja is vezetett. A négyszeres bajnok ráadásul saját maga újította azt fel.

Az Aston Martin-os Lance Stroll is kedveli a motorkerékpárokat, és ahogyan az a rajongó kérdésére adott válaszból kiderül, van is neki néhány odahaza. „Van pár motorom, de idén sajnos még alig volt időm elmenni velük egy körre.”

„Eltérnek egymástól, van például egy Harley-m, amellyel akkor szeretek menni, ha jó az idő és nyugis napom van. Az egész élvezetes, és nem is kell vele gyorsan menni. Aztán van egy Ducatim is, amely kicsivel sportosabb. Azzal jobban lehet nyomni, és gyorsabban veszem be vele a kanyarokat.”

„Még voltam is vele párszor a pályán, de már amúgy is annyi időt töltünk pályákon, hogy az utóbbi években ez nem volt túl gyakori. Szóval igen, a motorozás az egyik hobbim” – mondta a 22 éves kanadai pilóta.

Alonsónak is van néhány motorja, bár azt is tudjuk róla, hogy imád kerékpározni is. A spanyol azonban elsősorban a MotoGP-s élményéről beszélt, amelyet még egy hondás élménynapon szerzett Motegiben.

„Igazából nekem is van Harley-m és Ducatim, de a legnagyobb élményem két keréken Motegiben volt, amikor kipróbálhattam egy MotoGP-s gépet Marc Marquezzel. Elképesztő, hogy mire képes az a motor.”

„A könyökömet nem tettem le, csak a térdem, bár ezt is csak azért, hogy összepiszkoljam a bőrt, és bizonyíthassam, hogy megcsináltam. Ettől függetlenül viszont nagyon ijesztő volt az egész” – tartott rövid élménybeszámolót a kétszeres bajnok.