Alonso a gyenge időmérő ellenére is „sok lehetőséget” lát a futamban

A kétszeres világbajnok a hétvége elején még arról beszélt, hogy száraz körülmények között talán több esélyük lehet egy újabb jó eredményre, a szombati időjárás azonban ebből a szempontból egyáltalán nem kedvezett nekik.

A végig esős kvalifikáció ugyanis rendesen megnehezítette minden pilóta dolgát, és az Alpine nem tűnt túl acélosnak, hiszen már a Q1-ből is nehezen tudtak továbbjutni, Alonso pedig a Q2-ben aztán el is vérzett, miközben csapattársa, Esteban Ocon némi meglepetésre még eljutott a végső szakaszba.

Az időmérő végén természetesen megkérdezték a spanyolt a történésekről. „Nem vagyunk olyan versenyképesek, mint szárazon, ezért biztosan nehéz futam vár ránk. Itt szerencsésnek is kell lenned, mert talán egy ponton majd teljes esőgumikra vagy slickekre fogunk váltani. Aztán, ha pár perccel később megint jön egy eső, akkor újra mehetsz ki.”

„Mindenkinek ugyanolyan lesz, de élesnek és eszesnek kell lennünk a döntésekkel, és ahogy már mondtam, szerencsésnek is. Majd látjuk, mit érhetünk el, de tényleg nem volt ez egy jó szombat számunkra.”

Bárhogy is lesz a futamon, lehetőségek mindig adódhatnak, és ezt Alonso is jól tudja, főleg a Magyar Nagydíj után. „Nagyon érdekes futam lehet. Sok kiállással, eltérő körülményekkel, talán vízen kezdünk, aztán váltunk szárazra, aztán esőgumikra, majd megint slickekre. Néhányan akár kockáztathatnak is. Sok lehetőség kínálkozhat.”

„Én így látom, de az is előfordulhat, hogy aztán kisüt a nap, és teljesen száraz lesz a verseny, miközben semmi sem történik. A magyarországit azért nehéz lesz megismételni, mert ott nyolc autó ment ki az 1-es kanyarban, szóval ez nem realisztikus. Holnap azt hiszem, hogy normális futamot fogunk látni. Csak most legyünk mi a szerencsések” – zárta időmérő utáni nyilatkozatát Alonso.

