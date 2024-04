Alonso a 3. helye után: „Elképesztően boldog vagyok” ezzel az eredménnyel

A péntek reggeli sprintkvalifikáció mindenki számára igazi kihívást jelentett, akik pedig bejutottak az SQ3-ba, azoknak különösen, hiszen megérkezett a csapadék, amely az amúgy is elég csúszós pályát még nehezebbé tette, és a pilótáknak rendesen meg is gyűlt vele a bajuk.

Lando Norrisnak például két mért körét is törölték, Max Verstappen is többször megjárta a pálya szélét, Charles Leclerc pedig egy pillanatra még a gumifallal is találkozott. Az Aston Martinnal nemrég szerződést hosszabbító Alonso eközben viszont minden tapasztalatát felhasználva nem vétett komoly hibát, és a legjobb köre végül a harmadik pozícióra volt elegendő.

A kétszeres bajnok az eseménydús időmérőt követően elmondta, hogy rendkívül stresszes volt számukra az egész nap, az eső érkezésének viszont többnyire örült, hiszen szárazon saját elmondása szerint nem tűntek annyira versenyképesnek.

„Őszintén szólva eléggé stresszes volt. Az SQ1-ben folyamatosan a radarokat figyeltük, mert az eső veszélye már az első perctől kezdve fennállt. Az első etapban sikerült javulnunk, a SQ2-ben viszont szoros volt, hiszen a nyolcadik vagy kilencedik helyen jutottunk tovább.”

„Szóval igen, nem voltunk túlzottan versenyképesek a száraz pályán, de a végére aztán megérkezett az eső, és minden egyes körben eltérő körülmények fogadtak minket. Az abroncsok körről körre javultak, miközben a pálya állapota körről körre romlott, ami miatt nehéz volt megítélni a tapadási viszonyokat és hogy mennyit lehet kockáztatni. A végeredmény miatt viszont elképesztően boldog vagyok.”

Az első szabadedzés során érdekes volt látni, hogy miközben a mezőny legnagyobb része a lágyakon autózott, az Aston Martin csak a keményeket próbálgatta. Alonsót ennek kapcsán arról kérdezték, hogy milyennek érzi a versenytempójukat.

„Egyelőre még nem tudjuk biztosra. Holnap viszont majd kiderül, hiszen a hétvége további részében sok versenykört fogunk teljesíteni. Ott lesz a sprintfutam és természetesen a vasárnapi nagydíj is. Majd kiderül, hogy holnap is hasonlóan jó időmérőt tudunk-e futni, aztán majd látjuk, mire megyünk” – mondta visszafogottan Alonso.

A spanyolt az időmérőt követően egyébként egy lehetséges szabálysértés miatt vizsgálták, mivel a bokszutcában megelőzte Csou Kuan-jü autóját. A bírák végül azonban nem láttak semmilyen problémát a történtekkel, mivel Alonso már a bokszból kihajtást követően ment el Csou mellett, így büntetés sem járt érte, így Alonso a holnapi sprintet a harmadik helyről várhatja.

A második helyet megszerző, szintén nagyszerű teljesítményt nyújtó Lewis Hamilton is arról beszélt, hogy szárazon hátrébb végeztek volna.