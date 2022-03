Alonso: a 2022-es szabályok ellenére sem könnyű az előzés

A 2022-es átfogó szabályváltoztatások elsődleges célja az volt, hogy a mezőny szorosabban követhesse egymást, és szorosabb csaták alakuljanak ki a pilóták között. Miközben a Bahreini Nagydíj után többen is arról számoltak be, hogy valóban jobb lett a követhetőség, Alonso még várna annak kihirdetésével, hogy előzni is könnyebb-e.

„Követni egyértelműen egyszerűbb volt. Már a teszten is látszott ez, az előzés viszont továbbra sem annyira könnyű, mint az a TV-ben látszik. Szerintem az előzések azért következtek be, mert az egyik autó kétmásodperces tempóelőnyben volt az újabb gumiknak köszönhetően.”

„Találkoztam autókkal, akiknél két másodperccel voltam gyorsabb, és pár kanyaron belül megelőztem őket. Aztán voltak olyanok, akik nálam voltak sokkal gyorsabbak, ők meg engem előztek meg könnyedén. Szerintem a gumik jelentik a legfontosabb tényezőt, nem a követés. Szóval még több futamot kell látnunk.”

Még több F1 hír: Rakétatámadást hárítottak el a Szaúdi Nagydíj helyszínének közelében, a Forma-1 egyelőre kivár

Alonso márkatársa, Esteban Ocon eközben arról beszélt, hogy a ’22-es szabályok szerinte is „egy lépést jelentenek a jó irányba”, bár kihangsúlyozta, hogy a szélárnyék és a DRS hatása csökkent az újgenerációs autókkal.

„A DRS és a szélárnyék általánosságban kevésbé erőteljes, mint volt. Lehet előzni, lehet sokkal közelebbről követni a másikat. Az autódat pedig kevésbé befolyásolja a másik, tehát ilyen szempontból nagyon is a jó irányba tartunk” – mondta hetedik helye után a francia versenyző.

„A szélárnyékhatás azonban eléggé lecsökkent. Úgy vélem, főként a gumikülönbségek miatt volt olyan könnyű előzni néhányszor.” Mások azonban még ennyire sem voltak optimisták. George Russell például nem igazán érzett változást a tavaly évhez képest.

„Az biztos, hogy rosszabb nem lett, Bahreinben viszont mindig is nehéz volt, mert az aszfalt felülete érdes, a gumik pedig nem tűnnek nagy előrelépésnek tavaly óta, mivel még mindig elég sokat csúszkálunk. Ráadásul 40-50 kilóval nehezebbek az autók, szóval nem annyira élvezhető a vezetésük.”

Lando Norris küzdelmes hétvégén van túl a McLarennel, de arról beszélt, hogy „többet várt” a 2022-es szabályoktól, bár az is igaz, hogy az autója alapvetően nem teljesített jól eddig. „Nehéz volt. Nem olyan jó, mint vártam, ami kissé frusztráló. Amikor közel kerülsz, a hátsók csúszkálni kezdenek, elveszíted az elejét, a gumik túlmelegszenek, és megint eltűnik a teljesítmény.”

„Azt mondanám, valamivel tényleg jobb, de még mindig sok leszorítóerőt veszítesz. Talán nem annyira rózsás a helyzet, mint azt mindenki remélte” – fogalmazott meg kisebb negatív kritikát a másik brit pilóta.

A fellegekben jár most a Haas csapata