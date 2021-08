Alonso a 2012-es világbajnokság elvesztéséről: Massa úgy sírt, mint egy kisgyerek

Fernando Alonsónak a Ferrarinál töltött évei alatt kétszer is valós lehetősége nyílt megnyerni a világbajnokságot, de végül mindkétszer elbukott. 2010-ben az utolsó futamon, Abu-Dhabiban az elrontott csapatstratégia lehetővé tette, hogy végül Sebastian Vettel megnyerje az első bajnoki címét a Red Bullal a spanyol ellenében.

Két évvel később ők ketten egy újabb erőpróbához érkeztek a szezon utolsó versenyén. Vettel 13 pontos előnnyel érkezett Brazíliába, de a balszerencse megingatta a látszólag megnyugtató előnyét.

A nehéz körülmények és egy korai ütközés kezdetben Alonso felé billentette a mérleg nyelvét, mielőtt végül Vettel lett volna a világbajnok. A Ferrari pilótái a futamot Jenson Button mögött fejezték be, Alonso a második, Massa a harmadik helyen. Vettel végül 3 pontos előnnyel fejezte be a szezont, Alonsónak pedig meg kellett elégednie a második hellyel, ahogy 2010-ben is.

De miközben a spanyol elfogadta a vereséget, a csapattársa, Felipe Massa nehezen birkózott meg vele: „Elvesztettük a bajnokságot, és szerettem volna megölelni Felipét. De Felipe nagyon sírt. Vártam rá, de teljesen zavarodott voltam – nem azért, mert elvesztettem a bajnokságot, hanem mert láttam, hogy Felipe mennyire zokog.

Mindketten fent álltunk a dobogón, én voltam a második, ő a harmadik. Valójában boldognak kellett volna lennünk, de Felipe úgy sírt, mint egy kisgyerek“ – emlékezett vissza Alonso a pár héttel ezelőtti negyvenedik születésnapja alkalmából.

Alonso és Massa 2010 és 2013 között voltak csapattársak a Ferrarinál. A legemlékezetesebb jelenet, amely lejátszódott közöttük a 2010-es Német Nagydíjon történt Hockenheimben, amikor Massával közölték a rádión, hogy Fernando gyorsabb nála, ezzel jelezve, hogy engedje maga elé a spanyolt.