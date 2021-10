Alonso 7 éve nem rajtolt ilyen elölről: „Biztos, hogy akkor lesz káosz, amikor nem lenne rá szükségünk…”

Fernando Alonso a 6. helyen végzett a török időmérőn, és Lewis Hamilton motorcseréje miatt az 5. pozícióból fog rajtolni a holnapi versenyen – bár a stewardok vizsgálták, bebizonyosodott, hogy megfelelően lelassított a dupla sárga zászlónál . Ez pedig a legjobb rajtpozíciója a 2014-es Japán Nagydíj óta – akkor még a Ferrari színeiben versenyzett.

A kétszeres világbajnok remekül teljesített a kvalifikáción, így nem is csoda, hogy boldog volt a kvalifikáció után, amivel kiérdemelte a harmadik rajtsort:

„Az igazság az, hogy nagyon boldog vagyok. Valószínűleg ez az év eddigi legjobb szombatja. A szocsi versenyen is versenyképesek voltunk, és én most is jól éreztem magamat az autóban” – mondta a DAZN-nek.

„A nedves körülmények között folyamatosan a negyedik, ötödik, hatodik helyen voltunk, és most a Q3-ban is sikerült ezt megtartani, miközben normál körülmények között körülbelül a kilencedik pozícióba szoktunk visszaesni.”

„Hamilton büntetése miatt a tiszta oldalról, az ötödik helyről indulunk, ráadásul azokkal a közepesekkel, amelyekkel a Q2-ből továbbjutottunk, szóval ez egy jó szombat volt, aztán majd meglátjuk, milyen munkát fogunk végezni holnap” – folytatta a spanyol.

„Viszont továbbra is vannak még megválaszolatlan kérdések a holnapi napra vonatkozóan, ugyanis talán nem hoztak egyértelmű eredményeket a tegnapi köreink. A különböző pilótáknak különböző mértékben koptak a gumijai.”

„Úgy gondoltuk, hogy a lágy nem lesz jól használható a futamon, ezért vettünk részt a közepesekkel a Q2-ben. A versenyen pedig a kemény gumikat tervezzük használni, amelyek még újak. Biztos vagyok benne, hogy pont akkor, amikor nem lenne rá szükségünk, esni fog az eső, teljes káosz és őrült verseny lesz.”

„Ötödikek lettünk a közepes keverékkel, két szett friss kemény abroncsunk van, szóval nem is lehetne jobb a helyzet. Remélhetőleg normális versenyünk lesz holnap…” – mondta Alonso.

