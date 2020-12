„Csak azok mondják ezt rólam, akik nem is dolgoztak velem”

Egy Abu Dhabi Nagydíj alatt készített interjúban a Renault pilótája felfedte, hogy általában mindig ugyanazok az emberek kritizálták őt, és mondták azt, hogy nehéz vele a közös munka. Emellett hozzátette, hogy ezek a kijelentések olyanoktól érkeztek, akik nem is dolgoztak vele.

„Mindig ugyanazok az emberek mondják ezeket a dolgokat, pedig nem is dolgoztak velem soha. Ez egy szokásos megállapítás mondjuk a Red Bulltól, vagy valaki mástól, akivel éppen harcban vagyunk” – szúrt oda korábbi ellenfelének Alonso.

Arra is rámutatott, hogy sem a McLaren, sem pedig a Renault nincsen ilyen véleménnyel róla. „Kétszer mentem a McLarennél, most harmadjára jövök a Renault-hoz. Akikkel közösen dolgozunk, ők nem mondanak rólam ilyesmiket. Számomra csak ez számít.”

„Nagyon ambiciózus ember vagyok és jól akarok teljesíteni. Ezt leszámítva viszont nem vagyok emberevő.” A spanyolt igazából nem is zavarják ezek a megjegyzések, mivel most csak arra koncentrál, hogy ismét visszatérjen legjobb formájához 2021-re. Eddig jól is alakultak a dolgai.

A Renault mindent megtett azért, hogy minél több visszarázódási lehetőséget biztosítson régi-új pilótájának. Ennek köszönhető volt az is, hogy Alonso kedden részt vehetett az eredetileg csak a fiatal tehetségeknek fenntartott teszten.

Sikerült is neki megfutnia a nap legjobb idejét, és úgy tűnik, hogy éhesen várja a következő szezont. Ugyan még korai megmondani, hogy miként alakul majd a visszatérése, mégis úgy tűnik, hogy a kétszeres bajnok hivatalosan is megérkezett újra az F1-be, ezért az ellenfeleknek biztosan oda kell majd figyelniük rá legalább fél szemmel.

