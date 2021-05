Fernando Alonso felemás érzésekkel vette tudomásul, hogy habár sikerült pontokat szereznie az idény második és harmadik futamán, egyelőre nem képes felvenni a tempót csapattársával. A különbség közöttük nem nagy, de ez a hajszál pont elég ahhoz, hogy a francia erősebb eredményeket szállítson.

„Szerintem ő jó, ezt láthatjuk” – jelentette ki Alonso Ocon teljesítményével kapcsolatban. „Nagyon jó formában van, és most már teljesen integrálódott a csapatba. Tavaly a dobogón végzett Bahreinben a bajnokság utolsó harmadában, most pedig tökéletes hétvégéket szállít.”

„Lenyűgöző, amit most elér. Én is 100 százalékot nyújtok, de nyilvánvalóan ez nem elég, hogy azon a szinten legyek jelenleg, szóval tovább kell fejlődnöm” – tette hozzá a kétszeres világbajnok, aki hozzátette azt is, hogy Ocon közös múltja a csapattal nagy előnnyel bír.

„Bizonyos értelemben beszéltünk erről, továbbá számítottunk erre egy kicsit. Amikor Carlos (Sainz) csatlakozott a Renault-hoz, nem volt olyan gyors, mint Hülkenberg. Emlékszem, hogy Daniel az első versenyein vitathatatlanul lassabb volt, mint Nico 2019-ben, aztán 2020-ban remek volt a második évében.”

„Esteban tavaly szenvedett Daniellel, aztán nagyon jó második évet produkált. Szóval úgy tűnik, hogy ez a csapat egy kissé más, mint a többi, így szükség van az alkalmazkodásra. Megpróbálom ezt a lehető leggyorsabban megtenni, de egyáltalán nem aggódom.”

„Jönni fognak (az eredmények) hamarosan, ha már nem most, mert Imolában és Portiamóban is együtt léptük át a határainkat” – tette hozzá a kétszeres világbajnok, aki a Spanyolországban mutatott teljesítményét hozta fel példaként, hogy a fejlődés megkérdőjelezhetetlen.

„Összességében az egész hétvége pozitív volt. Portiamóban versenyképesek voltunk, de nem tudtuk, hogy ez csak Portiamónak köszönhető, hogy csakis a pályának tulajdonítható-e. De Barcelonában ismét versenyképesek voltunk. Szóval most várjunk meg még hány versenyt, de azt hiszem, mi lehetünk az 5. csapat a Ferrari és a McLaren mögött.”

„Ez pedig jó hír, mert az első két versenyen még az is nehézséget okozott, hogy a Q3-ba bekerüljünk. Még mindig sok tennivaló van, sok a munka a stratégiával, illetve azzal, hogy jobban megértsük a gumikat” – zárta le a gondolatait Alonso, aki eddig 3 pontot gyűjtött idén.

