Alonso: „100-plusz” százalékban boldog vagyok a váltással

Alonso még júliusban, Sebastian Vettel visszavonulásának híre után pár nappal dobta le a bombát, amikor bejelentette, hogy az Alpine-tól az Aston Martinhoz igazol a következő szezonban.

Hivatalosan ugyan csak 2023-tól csatlakozik újdonsült alakulatához, de ennek ellenére lehetősége volt most beülni az AMR22-esbe a szezont követő abu dhabi teszten. Alonso összesen 97 kört tett meg, és a harmadik legjobb idővel zárt, mielőtt átadta volna a volánt új márkatársának, Lance Strollnak.

Napja összefoglalásaként a spanyol elmondta, hogy „kellemesen meglepődött mindenen”, miközben a cél most még csak az volt, hogy hozzászokjon az Aston Martin eltérő folyamataihoz és munkamódszereihez, miközben persze az autót is kipróbálta.

„Az idei autó közelében sincs annak, amivel jövőre fogunk menni. Nem arról volt most szó, hogy nagyon belerázódjak ebbe az autóba, mivel nem ezt fogjuk továbbvinni vagy ilyesmi. Az viszont biztos, hogy erős hétvégét teljesítettek itt. Sebastian elém kvalifikálta magát, szóval nem hiszem, hogy túl sok különbség volt a két csapat között ezen a hétvégén.”

„Igazából én is ugyanúgy éreztem magam, egy versenyképes autóval mehettem most. Mindkét Aston Martin a pontzónában zárt, szóval amúgy is egy jó autóról beszélünk” – magyarázta Alonso a nap végén.

Amikor megkérdezték tőle, hogy optimista-e a jövőt tekintve, ő így felelt: „Nem, még annál is optimistább vagyok most. Amikor aláírtam az Aston Martinhoz, 90 százalékban voltam boldog. Amikor elkezdtek fejlődni, és jó eredményekkel zárták az évet, akkor 100 százalékra kerültem. Most pedig már 100-pluszon vagyok.”

Alonso annak is örülhet az alpine-os gondok után, hogy a Mercedes erőforrása mindenképpen megbízhatóbb, mint a Renault. „Amikor tegnap este mondták, hogy mennyit futott a motor, kissé aggódtam, mert túl soknak éreztem azt a meglátásaim szerint. Most viszont 97 kört mentünk gondok nélkül, szóval ez mindenképp nagyszerű.”

Galéria az Abu Dhabiban zajlott tesztnapról