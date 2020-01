Alonso 10 legjobb mclarenes pillanata (galéria)

Január 15-én Valenciában mutatta be Fernando Alonso és Lewis Hamilton a 2007-es autójukat, az MP4/22-t. Ráadásul Alonso érkezése miatt szponzorként csatlakozott a csapathoz a Santander és a korábbi Ferrari-szponzor, a Vodafone is. Ekkor még biztatóak voltak a jelek a McLarenre nézve.

Alonso már 2006-ban is győzni tudott Monacóban, 2007-ben viszont végrehajtotta azt a történelmi tettet, hogy sorozatban másodszor is győzni tudott, két különböző csapattal. Ez volt a második győzelme a szezonban, és bár ekkor Hamilton még győzelem nélkül állt, de Monaco előtt ő vezette a pontversenyt. A monacói győzelmével Alonso pontszámban beérte Hamiltont, és a 2 győzelme miatt ő állt a pontverseny élére – viszont Kanadától kezdve megváltoztak a dolgok…

2018-as Azerbajdzsáni Nagydíj: a kiállás nem opció!

Alonso hiába kapott defektet az Azerbajdzsáni Nagydíj első körében, két normálisan működő kerékkel is bejött a bokszba, amely művelet során a padlólemeze is megsérült. A spanyol azonban nem adta fel a versenyt, és végül a hetedik helyre hozta be a wokingiak autóját. Tény, hogy a két safety caros periódus is segítette, de így is megmutatta, milyen versenyző is valójában.