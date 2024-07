Allison: Russell a futam elején szenvedett, voltak kételyeink

Továbbra is remek szezont fut George Russell, aki az időmérőkön rendre megveri Lewis Hamiltont, ráadásul a futamokon is mindig közel van a dobogóhoz. Először Kanadában tudott pódiumra állni a fiatal brit, Ausztriában azonban képes volt a futamgyőzelmet is megszerezni.

Mindez nem lett volna lehetséges Verstappen és Norris ütközése nélkül, ám a mezőnyben ott volt még egy másik McLaren, Mercedes, Red Bull, valamint a két Ferrari is, így őket kellett legyőzni a brit versenyzőnek.

James Allisonnak voltak kételyei a futam elején, mivel Russell a kemény keverékeken szenvedett, ám később válaszolni tudott Piastri tempójára, akinek be kellett érnie a második hellyel. A Mercedesnél érthető okokból nagy az öröm.

„Hittük, hogy George-nak megvan a tempója ehhez, és ahhoz is, hogy a többi autó előtt maradjon” – jelentette ki a Mercedes összegzőjében James Allison. „Azt is tudtuk persze, hogy Piastri eléggé gyors.”

„Azt is láttuk, hogy George nem volt éppen szupergyors a kemény gumikon az etap elején, és nem tudtuk, hogy csak úgymond kivárja az időt, spórol a gumival, hogy aztán később nyomni tudjon, vagy ez volt minden, amit tudott.”

A közelgő versennyel kapcsolatban Allison nagyon izgatott: „Silverstone az egyik klasszikus pálya, ahol szerintem az F1-es autók mindig fantasztikusan néznek ki. Érdekes lesz kideríteni, hogy folytathatjuk-e azt a fejlődést, amit az elmúlt néhány futamon futamról futamra elértünk.”

Eközben tovább folytatódnak a forgatások a Brad Pitt nevével fémjelzett film kapcsán, és most az is kiderült, hogy melyik versenyhelyszínre látogat ki a szupersztár.