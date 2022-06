Allison: nem mindenki meri kimondani ezt a Mercedes gyárában, de…

A Mercedes a 2022-es szezonban 2014 óta először csúszott le a középmezőnybe, miután az autójuk delfinezését csak a Spanyol Nagydíjra tudták megoldani, de koncepciójuk sajátossága miatt még mindig alacsonyabb hasmagasággal kell használniuk a W13-at, nagyon feszesre hangolt futóművel, így az sokkal érzékenyebb a legapróbb úthibákra is, mint a Red Bull vagy a Ferrari.

Papíron azonban a Mercedes 2022-es autója ideális körülmények között még így is rengeteg leszorítóerőt termel, az ideálishoz pedig nem nagy nagyon lesznek közelebb, mint Silverstone-ban és a Paul Ricardon, így a szezon eddigi futamai közül talán most van a legjobb esélyük arra, hogy elkapják a két élcsapatot: a Mercedes egykori technikai igazgatója, a menedzsmentbe fellépő James Allison szerint pedig ezt érzik a csapat gyárában is.

„Nem mindenki meri kimondani ezt a gyárban, de óvatosan optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy egy sokkal erősebb hétvégét teljesíthetünk, mint amire az elmúlt időszakban példa volt” – nyilatkozta Allison a Sky Sportsnak.

„A pálya bizonyos tulajdonságai feküdni fognak az autónknak, ami egyelőre így sem képes arra, hogy a futamgyőzelmekért menjen. Ha sikerül megszelídítenünk azt a Maggot&Beckettsben és a többi gyors kanyarban, egészen jó esélyünk lehet arra, hogy jó eredményt fogunk elérni.”

Azt Allison is elismerte, hogy ameddig az előttük álló két csapattal nem történik valami, papíron továbbra sincs esélyük a győzelemre. „Lehet, hogy a Red Bull éppen most hibázik majd, ki tudja” – mondta kissé gonoszan Allison, aki azt is elismerte, hogy valószínűleg elsírná magát, ha valamelyik pilótájuk futamgyőzelmet aratna.

