Allison: Az FIA jelentette ki, hogy csak akkor lehet legális a DAS, ha az egész kormány mozog

A 2020-as barcelonai tesztek egyik legnagyobb szenzációja a Mercedes DAS rendszere volt, miután a belső kamerás TV felvételekből kiderült, hogy a pilóták a kormánynak az hátra-előre mozgatásával összhangban az első kerekek összetartása is megváltozik.

A csapatok többsége akkor úgy gondolta, hogy a megoldás illegális, mivel menet közbeni futómű állításnak számít, azonban az FIA legálisnak ítélte a szerkezetet, amelyet kormányzási, irányváltoztatási mozdulatnak tekint.

James Allison elárulta, hogy a csapat már 2019-ben be akarta vetni a DAS-t, amelyet akkor egy külön karral irányítottak volna a kormányról, azonban az FIA ezt a megoldást illegálisnak minősítette.

Allison egy rajongó kérdésére, miszerint mennyire volt nehéz legálisan megvalósítani az ötletet azt válaszolta, hogy az FIA nem számított arra, hogy sikerrel fognak járni.

„A leegyszerűsített válasz az, hogy nagyon bonyolult volt, ezt megerősíthetem” – mondta Allison a Mercedes YouTube csatornájának kérdezz-felelek videójában. „Az az igazság, hogy már 2019-ben be akartuk vetni.”

„Megmutattuk az ötletünket az FIA-nak, elmondtuk, hogy szerintünk miért legális ez a megoldás. Ők akkor megerősítették, hogy igen, maga a dupla tengelyes kormányzás legális. Ugyanakkor nem tetszett nekik az, ahogyan ezt megvalósítottuk, mert a második kormánytengelyt egy, a kormányon lévő karról irányítottuk volna.”

„Azt mondták, „nem, az egész kormánynak mozognia kellene.” Szerintem amikor ezt mondták, akkor azt hitték, hogy ez túl nagy kihívás lesz, és többet nem is kell ezzel majd foglalkozniuk.”

Allison azt is elmondta, hogy a csapat biztos volt abban, hogy érdemes az erőforrásokat rászánni a probléma megoldására.

Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Giorgio Piola

„Egy nagyon innovatív főtervezőnk van John Owen személyében, és vetett egy pillantást erre a kihívásra. Nagyon jó érzéke van azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami megvalósítható, vagy sem, és ez azért is hasznos tulajdonsága, mert így bátrabban csoportosíthatjuk fel a költségvetésünket.”

„John elfogadta ezt a kihívást, felismerte, hogy meg tudják csinálni, bevonta a nagyon tehetséges mechanikai tervezőmérnökeinket, és ők együtt kitaláltak 2-3 módot is arra, hogyan lehetne megvalósítani legálisan ezt.”

„Kiválasztottuk a legjobbat ezek közül, és egy évvel később már a pályán volt az a DAS rendszer, amelyet ti is láttatok a szezon kezdetén.”

A Red Bull Ausztráliában is óvást akart benyújtani a Mercedes ellen, amennyiben használták volna a rendszert, amelyet csak a 2020-as szezonban használhat a Mercedes, mert 2021-től betiltják, és egy érdekes csavart adhat az egyébként is őrült 2020-as szezonkezdetnek az, ha a Red Bull Spielbergben is óvást fog benyújtani a csillagosokkal szemben.

