Allison: a millió dolláros kérdés, amire még senki nem tudja a választ

A 2021-es szabályváltozások elsősorban a padlólemezt és a diffúzort érintették, és az FIA eredeti célja az volt, hogy 10%-kal vágják vissza az autók leszorítóerejét.

A paddockban már általánossá vált az a vélemény, hogy az alacsony rake-et használó csapatok, tehát a Mercedes és az Aston Martin jobban megszenvedték a 2021-es szabályváltozásokat, Otmar Szafnauer szerint egyértelmű volt, hogy ez lesz a szabályalkotók célja, de James Allison, a Mercedes technikai igazgatója szerint egyelőre még senki nem tudja, pontosan mennyit nyernek a nagyobb padlólemez dőlésszöget használó csapatok a többiekhez képest.

„Ez jelenleg az a millió dolláros kérdés, amire még senki nem tudja a választ” – idézi Allison Sky Sports-nak adott interjúját a PlanetF1. „Az biztos, hogy minden egyes csapat paranoiásan tekint a helyzetre, azt gondolva, hogy a saját autóját sokkal komolyabban érintette ez a változás, mint másokat.”

„Ha csak nem követed igazán közelről a sportot, észre sem vennéd, hogy egy darab eltűnt a padlólemezből, de akik az aero részlegen dolgoznak, azoknak egy sokkos pillanatban volt része, mert ez az a terület az autón a hátsó kerék körül hihetetlenül érzékeny.”

„A köridők nagy része innen ered, és amikor arra kényszerítenek, hogy vágd vissza ezt a területet, az természetesen lassítja az autót is. Korábban amikor valaki defektet kapott, a gumitörmelék sokszor megsemmisítette itt a padlólemezt.”

„Ilyenkor amikor egy autó korábban friss gumit is kapott, jelentősen visszaesett a teljesítménye.”

Allisonnak arra is van egy ötlete, hogy miért nem betonozódott be a 2020-as erőviszony az idei évre is, amitől sokan tartottak az idei szezonra vonatkozó fagyasztások miatt.

„Szerintem a zsetonrendszer pontosan ezt a problémát volt hivatott megoldani. Senki nem akarta azt érezni, hogy már 2019-ben eldőlt, milyen tempóra lehet képes, hiszen az akkor meghozott döntések nagy hatással voltak a 2020-as autók teljesítményére, amelyeket nem feltétlenül akartak változtatás nélkül áthozni 2021-re is.”