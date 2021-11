Alfa: „Túl kockázatos” lett volna Pourchaire-t az F1-be hozni 2022-re

A hinwili istálló még a hét elején jelentette be, hogy Csou Kuan-jü lesz Valtteri Bottas márkatársa jövőre. Ezzel a Sauber-junior, Pourchaire reményei elillantak, Vasseur pedig pénteken Katarban elmondta, hogy a francia 2022-ben is az F2-ben marad.

„Az utóbbi hetekben hosszasan beszélgettünk. Remek szezont futott az F2-be elsőre, de azt is észben kell tartanunk, hogy 18 hónapja még az F4-ben volt. Az F4 és az F3 közötti ugrás óriási volt. Aztán az F3-ban is jól ment, ugyanez van idén is. Idén nyert Monacóban.”

„Az autó viszont nagyon komplex, és csak hat tesztnapunk van a szezon előtt, ezért az én szememben még túl kockázatos lett volna most meglépni ezt a fokot. Sokkal jobb, ha jövőre még az F2-es bajnoki címre figyel, aztán majd meglátjuk.”

A csapatoknak jövőre azonban legalább két első edzésen egy fiatal versenyzőt is alkalmazniuk kell az egyik autóban, ez pedig utat nyithat Pourchaire hivatalos debütálása előtt. Még augusztusban egyébként részt vett egy privát teszten az Alfa Romeóval, de 2022-ben szinte biztos, hogy az F2-es kötelezettségei mellett további F1-es lehetőséget is fog kapni.

„Biztosan menni fog pár FP1-en és teszten is. Megpróbáljuk felkészíteni őt a következőkre, de amikor a bajnokságért harcolsz, akkor annak kell lennie az elsődleges célkitűzésnek. Én pedig megkérem, hogy legyen F2-es bajnok.”

Csou ezzel szemben már a harmadik szezonját futja a bajnokságban, és második helyen áll, miközben az Alpine-nal már tesztelt a juniorprogramja részeként. Az Autosport/Motorsport.com megkérdezte Vasseurt, hogy Csou mivel győzte meg őket.

„Az élmezőnyben van, idén nyert Bahreinben és Silverstone-ban. Az F2-ben ezek talán a legnagyobb kihívást jelentő helyszínek, Bahrein a gumikezelés miatt, Silverstone pedig a gyors kanyarok miatt. Voltak pole pozíciói is, mindig ott van, kiegyensúlyozott, és biztos vagyok, hogy jó lesz jövőre.”

