Alfa Romeo: nem fog sokat számítani Bakuban a hajlékony szárny

Azok után, hogy a 2021-es Spanyol Nagydíjon Lewis Hamilton a versenyt követően a Red Bull megdőlő hátsó szárnyáról nyilatkozott, az FIA be is jelentette, hogy a Francia Nagydíjtól kezdve szigorítanak a hátsó szárnyak flexibilitását ellenőrző teszten – amelyet már tavaly is terveztek, de így mindenképpen szerencsétlen volt az időzítés.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vassuer a Motorsport.com olasz kiadásának adott exkluzív interjújában elmondta, hogy nagyon szerencsétlen az időzítése a változtatásnak:

„A szabályokat nem mi írjuk, mi a fennálló szabályok szerint terveztük meg az autót, és természetesen a szabályosság limitjén voltunk. Ez a Forma-1. Minden csapat ezt csinálja. És most hirtelen, nem tudom miért, talán mert az egyik csapat pár hete panaszkodott erről, jött a technikai direktíva, ami nem is a tesztet változtatta meg, hanem csak az értékeket.”

„Ha X értéket szem előtt tartva tervezed meg az autót, de hirtelen megváltoztatod ezt, akkor azoknak, akik elérték a limitet, változtatniuk kell.”

„Szégyen, hogy ilyen későn jött a technikai direktíva, mert szerintem már az összes csapat sokkal hamarabb kérvényezte a terület tisztázását. Emellett nem lehet elmenni amellett, hogy mindenki próbálja csökkenteni a költségeit. Rengeteg tárgyalásunk volt arról, hogy akkor most csökkentetünk kell-e a versenyre utazó csapat méretét 1-2 fővel.”

„Erre kijönnek ezzel a technikai direktívával, így most új szárnyakat kell terveznünk és építenünk. Nem a teljesítménnyel kapcsolatban van probléma, mert összehasonlítottuk a két szárnyat, és nem veszítünk sokat. Az ugyanakkor nem fair, hogy emiatt a fejlesztési költségvetésünkből kell költekeznünk.”

Vasseur az FIA sajtótájékoztatóján is kijelentette, hogy hiába van a versenynaptár leghosszabb egyenese Bakuban, ahol papíron sokat nyerhetnek a megdőlő hátsó szárnyakkal, a pálya kettős karaktere miatt nem lesz nagy jelentőségük.

„Komolyan kell vennünk ezt a témát, és egyáltalán nem jelentenek majd nagy előnyt. Szerintem a Ferrarival együtt megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek az ilyen (utcai) pályákon.”

„Azerbajdzsánban két teljesen eltérő része van a pályának, az egyik fele olyan, mint Monaco, a másik oldalon pedig ott van az a majdnem 2.5 kilométeres egyenes. Ezen a felén a pályának majd valószínűleg nagyobb hátrányban leszünk (a Ferrari még mindig gyengébb motorja miatt), de tudjuk, hogy a versenyek mindig kaotikusak ott, szóval nyílhatnak még lehetőségek előttünk.”