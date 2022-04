Alfa Romeo: nem csak mi küzdünk rajtproblémával

Hiába jutott be Valtteri Bottas a kvalifikáció harmadik szakaszába Bahreinben és Szaúd-Arábiában is, a kedvező rajtpozíciókat nem sikerült teljes mértékben kiaknáznia. A finn maga is elmondta, a tesztek során is küszködtek az álló rajtokkal, amelyeknek zökkenőmentességéért a hajtáslánc felelős.

Bottas a szezonnyitó után arról beszélt, hogy a rajtjaik fele nem sikerül megfelelően a kuplung rezonanciája miatt, Jan Monchaux technikai igazgató szerint viszont a komplex probléma megoldása cseppet sem egyszerű.

„Úgy tűnik, két-három csapattól eltekintve mindenki más küzd a hajtáslánc kilengéseivel a rajtnál, nem csak mi vagyunk ezzel így" - magyarázta Monchaux. „Amikor az autók felállnak a rajtrácsra, tisztán lehet látni, hogy mind vibrálnak valamelyest.“

„Ez egy olyan dolog, amit nem lehet gyorsan kijavítani, hiszen itt sok minden összefügg. Az alkatrészek merevsége, súlya, a kuplung pozíciója, az új gumik, vagy a nehezebb autó egytől egyig befolyásolják a mechanizmust.“

„Együtt tudunk élni ezzel, és az oszcilláció ellenére is sikerült tisztességes rajtokat végrehajtanunk, a pilótáknak arra kell figyelniük, hogy sokkal kíméletesebben bánjanak a gázpedállal és a kuplunggal, mint azt normális körülmények között tennék“ - tette hozzá a technikai igazgató.

A rajtokkal kapcsolatos gondoktól eltekintve az Alfa Romeónál kifejezetten jó lehet a hangulat, hiszen a 2022-es Forma-1-es szezon első két futamán kifejezetten versenyképesnek tűnt a svájciak új konstrukciója.

Az persze sokat segített a csapatnak, hogy nekik sikerült összerakniuk a mezőny legkönnyebb autóját, de Monchaux tisztában van azzal, hogy nem dőlhetnek hátra. „Azt nem tudom, hogy állnak a többiek az autó súlyát illetően, de sok embertől hallom, hogy panaszkodnak a plusz kilókra.“

„Nekünk szerencsére nincsenek ilyen problémáink, ami kétségtelenül előnyt jelent, hiszen a plusz súly lassítja az autót. Gumikezelés szempontjából is segít, de azt fontos megemlíteni, hogy nem száz kilós különbségekről beszélünk.“

„Ez számunkra jelenleg egy előny, azonban úgy gondolom, legkésőbb Barcelonáig a legtöbb csapat orvosolni fogja ezt a problémát, ezért semmiképpen sem dőlhetünk hátra és gondolkodhatunk úgy, 'rendben, megcsináltuk a házifeladatunkat', mert a többiek fel fognak zárkózni.“

„Persze, pozitív, hiszen Melbourne-ben arra koncentrálhatunk, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsuk és nem kell figyelnünk arra, hogyan próbáljunk úgy faragni az autó súlyából, hogy közben ne veszítsünk teljesítményt“ - mondta Monchaux.

„Ez egy nagyon drága folyamat, szóval a költségplafon szempontjából is jobb, ha olyan helyzetben vagyunk, amikor nem kell azon gondolkoznunk, hogyan fogyasszuk le a konstrukciót“ - tette hozzá a technikai igazgató.

