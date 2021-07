Alfa Romeo: miénk a jobb autó, de a Williamsnek ott van Russell az időmérőkön

Az Alfa Romeo a triplahétvége előtt úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb feladatuk az lesz, hogy javítsanak a csapat – és elsősorban Kimi Räikkönen időmérős teljesítményén, aki így is mindhárom alkalommal búcsúzott a Q1-ben.

Ehhez képest a konstruktőri bajnokságban még mindig csak 9., és pont nélkül álló Williamsszel George Russell eddig idén minden egyes alkalommal továbbjutott a Q2-be, az Osztrák Nagydíjon pedig először vitte be a grove-i csapat autóját a Q3-ba, ráadásul a közepes keveréken.

Bár Xevi Pujolar úgy fogalmazott a vasárnapi sajtótájékoztatóján, hogy a Red Bull Ring sajátosságai is szerepet játszottak abban, hogy felnagyították a Williams végsebességéből adódó előnyöket, és még mindig jobb autójuk van a Williamsnél, nem tudott ő sem elmenni Russell kivételes teljesítménye mellett.

„Szerintem a miénk a jobb versenyautó, de el kell ismerni, hogy Russell egészen különleges, kiváló teljesítményt nyújt az időmérőkön, nagyon keményen kell dolgoznunk ahhoz, hogy tartani tudjuk a tempójukat.”

„Összességében azonban szerintem még mindig jobb a tempónk a versenyeken. Nem csak Russellel, de az Alpine-okkal, az Aston Martinokkal, de még az egyik AlphaTaurival is felvehetjük a harcot, minden nagyon szoros.”

„Nem gondolom úgy, hogy csalódást keltőek lettek volna az eredményeink” – mondta Pujolar arra a felvetésre, hogy a rossz eredményeik ellenére sem tudta pontszerzésre váltani a pontszerzését. „Sikerült javítanunk az időmérős tempónkon és a versenyeken mindig ott vagyunk a mixben.”

„Persze ők is nagyot léptek előre egy körön, nem csak ellenünk, hanem mindenki kárára, mert ott voltak a Ferrarik előtt is, de a versenyeken egyelőre nem tudnak ott is marani. Az azonban biztos, hogy dolgoznunk kell, mert kezdenek igen erősek lenni.”

„Amikor ennyire kicsik a különbségek a csapatok között nem kell nagy hiba, hogy könnyen pofára essél, ami elég nagy probléma, miközben a fiú (Russell) elképesztő időmérőket teljesített. Mi is meg akarjuk mutatni, hogy fejlődünk, de nem csak egy autóval, hanem kettővel is, de amikor ennyire sok pilóta van 2-3 tizeden belül, akkor egy pici hiba is elég ahhoz, hogy kiessél.”