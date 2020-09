Alfa Romeo: Kimi számunkra az első!

Räikkönennek lejár a szerződése a szezon végén, hiszen 2018-ban két idényre írt alá az Alfa Romeóhoz, de egyelőre még nem döntötte el, hogy szeretné-e folytatni karrierjét.

A csapat valószínűleg helyet biztosíthat egy Ferrari Akadémiában szereplő pilótának, amennyiben a Scuderia úgy dönt, hogy fel szeretné hozni egyik juniorját a Formula 2-ből, hiszen jelenleg nagyon jól állnak a pontversenyben. Mick Schumacher, Callum Ilott és Robert Shwartzman az első három helyet foglalják el.

Antonio Giovinazzi jövője is bizonytalan egyelőre, de Vasseur elmondta, hogy a hinwili istálló szívesen folytatná Räikkönennel a következő szezonban is. „Van pár Ferrari-junior is, de az első számú választás Kimi lenne számunkra” – tette egyértelművé Vasseur.

„Tudnunk kell majd, hogy ő mit szeretne kezdeni, utána meg látjuk majd a többieket.” Amikor megkérdezték őt, hogy megtartják-e a finnt, ha ő még maradni szeretne a mezőnyben, Vasseur egyértelmű igennel felelt.

„Ha mindenki tovább szeretné folytatni az együttműködést, és az együttműködés jól megy, akkor nyilván van értelme a folytatásnak. Kiminél tapasztaltabb versenyzőt nemigen lehetne találni. Ez az előnye ennek, a csapattársa pedig mindenképpen jóval kevésbé lesz tapasztalt, mint Kimi.”

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, in the team principals Press Conference Fotó készítője: FIA Pool

Sergio Perez most már szabadon igazolható a következő évre, miután bejelentésre került, hogy el kell hagynia a Racing Point csapatát. Az ő helyére a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel ül majd a jövőre már Aston Martin néven futó alakulatnál.

Vasseur kicsit ködösített Perez esetleges leigazolásával kapcsolatban, a csapatot viszont Nico Hülkenberggel is összefüggésbe hozták már, hiszen a német is vissza szeretne térni a sorozatba egy év kihagyás után.

„Szerintem Checot minden lehetséges ülés érdekelni fogja. Én nem fogom megtenni az első lépést, és már mondtam korábban, hogy szeptember folyamán fogunk beszélni a pilótáinkkal a jövő évről, aztán majd eldöntjük közösen, hogy mit kell tennünk. Természetesen sok versenyző elérhető most a piacon” – zárta gondolatét Frederic Vasseur.

