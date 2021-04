Alfa Romeo: két extra zsetonnal sem lennénk előrébb

Az Alfa Romeo technikai igazgatója, Jan Monchaux szerint nem titok, hogy tavaly elsősorban a Ferrari erőforrása miatt szenvedtek, de kiemelte azt is, hogy a 2021-es autó minden területen jobb lett, azt könnyebb lett vezetni, és stabilabb lett a C39-hez képest. Az Alfa a két fejlesztési zsetonját az autó orrára költötte idén, Monchaux pedig az Auto Motor und Sportnak adott interjújában elmondta, hogy nem is bánja, hogy csak két zsetonjuk volt:

„Jelentősen kisebb költségvetéssel kellett tavaly megküzdenünk a válsággal” – mondta Monchaux. „Számunkra nagyon nagy segítség volt, hogy az autó jelentős részét befagyasztották, így csak egy pár területre kellett koncentrálnunk, és nem kellett teljesen új karosszériát építenünk.”

„Ha lett volna még két zsetonunk, akkor talán megváltoztattam volna a hűtést, de az is pénzbe kerül, mi pedig nem akartunk ennél többet költeni az idei szezonra. Abban sem vagyok tehát biztos, hogy felhasználtuk volna a két extra zsetont. Talán igen.”

„Ha nincsenek nézők a versenyeken, nincsnek szponzorok sem, így kisebb a bevételünk is. Egy olyan kiscsapat, mint mi, ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. Mi egy sportcsapat vagyunk, nem mi tesszük jobbá a világot. A legfontosabb feladatunk az volt, hogy megmaradjon az eddigi költségvetésünk, hogy ne kelljen embereket elbocsájtanunk, hogy a rendelkezésünkre álló erőforrásokból hozzuk ki a legtöbbet.”

Monchaux azt is elmondta, hogy a csapat jelenlegi pozíciója egy az egyben visszavezethető a legutóbbi szabálymódosításra, így ők is már 2022-re koncentrálnak:

„2017-ben volt az utolsó nagyobb szabálymódosítás. Különböző okok miatt a Sauber akkor nem tudott hibátlan munkát végezni. Az autó akkor 4-5 másodperccel volt a leggyorsabbak mögött, ez pedig a mai napig érezteti a hatásait. Ha ekkora hátránnyal indulsz egy szabályváltozásnak, akkor az kész, megpecsételte a sorsodat. Soha nem fogsz igazán felzárkózni, a többiek sem nyaralnak télen. Ezért is fontos, hogy jól sikerüljön a következő autónk, hiszen egy jobb kezdéssel a következő időszakban a középmezőny elején lehetnénk ahelyett, hogy az utolsó hely elkerüléséért harcolunk.”

Végül Monchaux kitért az idei aero változásokra is, amelyek a jelenlegi általános álláspont szerint a Mercedest érzékenyebben érintették, de szerinte nincsenek már akkora különbségek a különböző koncepciók között, mint korábban:

„Mi az autó elejére koncentráltunk, azokra az áramlatokra, amelyek az első szárnyól, az első kerekekről, a bargeboardról válnak le, hiszen ezeknek egy része végül eléri a diffúzort is. Itt próbálunk a lehető legjobb munkát végezni. Most, hogy ez könnyebb vagy nehezebb egy magas, vagy alacsony rake-kel, nem egyértelmű. Ma már nincsenek akkora különbségek, mint 3-4 éve. Szépen lassan a Mercedes és a Ferrari is elkezdte emelni az autója hátulját, szóval nem 60, hanem 15-25 mm különbségről beszélünk.”