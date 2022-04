Alfa Romeo: jó érzés, hogy a középmezőnnyel harcolunk, nem az orvosi autóval

A svájciak az elmúlt években nem sok mindennek örülhettek, 2020-ban és 2021-ben is a sereghajtó szerepkör jutott nekik a Forma-1-ben a Haas és a Williams társaságában és csak ritkán csíptek el pontszerző helyeket.

Az előző idényt a kilencedik helyen zárták a konstruktőrök versenyében és összesen 13 egységet zsebeltek be, de az idei technikai szabályokkal az ő történetükben is új fejezet nyílt, Bahreinben mindkét versenyzőjük az első tízben fejezte be a futamot.

A Szaúd-Arábiai Nagydíjon nem sikerült megismételniük ezt a bravúrt, de Valtteri Bottas Melbourne-ben ismét szállítani tudott egy nyolcadik helyet, annak ellenére, hogy a kvalifikáción nem sikerült a Q3-ba jutnia.

Az Alfa Romeo három versenyhétvége után a hatodik helyen áll a konstruktőri tabellán és masszív középcsapat benyomását kelti, és ha ez nem lenne elég, már most sikerült megugraniuk azt a pontszámot, amit tavaly az egész idényben szereztek.

Frederic Vasseur ezzel együtt óvatosságra int, hiszen jól tudja, rengeteg van még hátra a szezonból, de azt elismerte, sokkal jobban élvezik jelenlegi helyzetüket, mint az elmúlt esztendők kínlódását.

„Jó ide visszatérni - sokkal jobb az Alpine, vagy az AlphaTauri elleni küzdeni, mint az orvosi autó ellen“ - jegyezte meg viccesen a svájci bázisú istálló csapatfőnöke.

„A versenyek izgalmasak számunkra, hiszen végig van miért küzdeni. Még húsz futam van hátra és az a legfontosabb, hogy továbbra is a fejlődésre koncentráljunk és arra, miben tudunk fejlődni.“

„Úgy gondolom, még rengeteg javítanivalónk van az autón, de biztos vagyok benne, ha megfelelően irányítjuk a fókuszt, újabb lépéseket fogunk tenni“ - tette hozzá Vasseur.

A csapatfőnök dicsérte a szezon előtt érkező Valtteri Bottast, ám elmondta, hogy az együttműködésük igazi próbája az lesz, amikor a nehezebb periódusokon is át kell esniük, de eddig bebizonyosodott, hogy tökéletes a kapcsolat a finn és a csapat között.

Íme a 2022-es Emilia Romagna Nagydíj menetrendje!