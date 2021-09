Alfa Romeo: Ezért bonyolult Nyck de Vries szerződtetése

Miután több bejelentés is érkezett a héten, egyre kevesebb a kérdőjel a 2022-es rajtrácson. Az egyik legnagyobb kérdés pedig az Alfa Romeo Valtteri Bottas melletti helye, ahol számos komoly jelölt van a második ülésre.

Köztük szerepel a jelenlegi pilótájuk, Antonio Giovinazzi, a kínai F2-es pilóta Csou Kuan-jü (angol átírással: Guanyu Zhou), a Mercedesszel Formula E világbajnoki címet szerző Nyck de Vries is, mellettük pedig az F2-ben az élen álló Oscar Piastri is szóba kerülhet a csapatnál Callum Ilott és Theo Pourchaire mellett.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur pedig a RaceFansnek azt nyilatkozta, hogy De Vries kapcsán az okoz nagy bonyodalmat, hogy a holland versenyzőnek erős Mercedes-kötődése van, ők pedig a Ferrari motorjait használják.

Még több F1 hír: Az Aston Martin speciális festéssel tiszteleg az új Bond-film előtt

„De Vries szerződtetése azért bonyolult, mert erősen kötődik a Mercedeshez. Sokkal egyszerűbb számunkra egy olyan pilóta leigazolása, aki a Ferrarival áll szerződésben, mint egy olyan pilótáé, aki a Mercedesszel.”

Vasseur azt is elmondta, a lehetőségek között szerepel az is, hogy Giovinazzit egy negyedik szezonra is megtartják.

„Antonio már korábban is az egyezség része volt, és továbbra is a Ferrarival folytatott tárgyalásaink részét fogja képezni. Nagyon erős kapcsolatunk van, teljesen nyíltak a megbeszéléseink, az pedig nem kérdés, hogy Antonio a Ferrarinál marad.”

A csapatfőnök hozzátette, az F2-es élmezőnyből is érkezhet hozzájuk pilóta. Sajtóhírek szerint Csou Kuan-jü 30 milliót eurót hozhatna a csapathoz, a szintén Alpine-junior Oscar Piastri a tavalyi F3-as bajnoki címe után jelenleg az F2 pontversenyét is vezeti, a Sauber-junior Theo Pourchaire, aki szintén a Forma-2-ben indul idén, pedig már többször is tesztelhetett F1-es Alfával.

„Szeptember végére már jó képünk lesz a juniorszériák alakulásáról. Antonio a családunk tagja, és láthatóak előrelépések nála. Azt gondolom, nem kell rohannunk a döntésünkkel, és a nagyobb képet is szem előtt tudjuk tartani.”

„Most arra szeretnék koncentrálni, amit jelenleg csinálunk, a pilóták előtt pedig itt a lehetőség, hogy megmutassák, mire képesek, és valószínűleg október elején fogjuk meghozni a döntésünket” – zárta Vasseur.

Amikor Hamilton az utolsó körben dobta el az autót Monzában (videó)