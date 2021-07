Alfa Romeo: a Honda és a Mercedes „mérföldekkel” a Ferrari előtt jár

A Sauber nemrégen jelentette be, hogy az Alfa Romeo meghosszabbította a névadó szponzori szerződését a svájci csapattal, amely jelenleg a konstruktőri bajnokság 8. helyét foglalja el, de tart attól, hogy a nagyot fejlődő Williams még elkaphatja őket George Russell remek teljesítménye miatt.

Az Alfa Romeo tavaly is keserűen fogadta el a tényt, hogy a Ferrari erőforrásának visszaesése miatt csúsztak vissza a középmezőnyből a mezőny utolsó harmadába, de Vasseur szerint a munkakapcsolatuk továbbra is remek.

„Nagyon elégedettek vagyunk a mostani motorunkkal, és remek kapcsolatunk van a Ferrarival” – idézi Vasseur Autosprintnek adott nyilatkozatát a Racingnews365. „Már régóta látnak el minket erőforrásokkal, és most is nagyon keményen dolgoznak azon, hogy jobb csomaggal lássanak el minket. 2022-ben nagyot léphetünk előre.”

„A Ferrari most szerintem azonos szinten lehet a Renault-val, de a Mercedes és a Honda mérföldekre van tőlünk. Mint mondtam, a Ferrari most is dolgozik azon, hogy javítson a motorján, mit pedig dolgozunk az autón.”

A motoron kívül ehhez természetesen az kell, hogy az Alfa Romeo is jól reagáljon a 2022-es szabályváltozásokra, de a francia mérnök szerint a csapata eddig is jó munkát végzett a karosszériájával.

„Idén is nagy lépést tettünk meg. 2.5%-nyi teljesítményt találtunk, ami azt jelenti, hogy 2.5%-kal jobb az autónk most, mint 12 hónappal ezelőtt. A legidegesítőbb ebben az, hogy mennyire kevés pontot szereztünk.”

„Ebben az is szerepet játszott, hogy nagyon ritkán estek ki előlünk a nagycsapatok. A fejlődésünk azonban egyértelmű, különösen a karosszériával kapcsolatban, ezért úgy gondolom, hogy jobb teljesítményt is nyújthatunk Magyarországon, mint Silverstone-ban.”

Az Alfa Romeónak azonban nincs igazán hova előrelépnie a konstruktőri 8. helyezésről, a 7. minden bizonnyal az Alpine-AlphaTauri-Aston Martin csatából kerül majd ki, akiktől nagyon messze van nyers tempóban az Alfa, így a Haashoz hasonlóan szinte azonnal átálltak 2022-re.

„Már az év elején tudtuk, hogy nehéz szezonunk lesz, ezért is mondtuk azt, hogy akkor a figyelmünket teljes egészében 2022-nek foguk szentelni. Tudatos döntés volt az, hogy leállítottuk az idei autó fejlesztését.”