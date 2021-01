Alfa: Giovinazzi megtartása Schumacherrel szemben „nem volt könnyű” döntés

A Formula 2-es bajnokot, vagyis Mick Schumachert szinte mindenki hírbe hozta az Alfával még az ősz folyamán, amikor úgy volt, hogy velük debütálhat egy Forma–1-es hétvégén, méghozzá az Eifel Nagydíj első szabadedzésén.

Schumacher aztán nem vezethette az autót a rossz időjárási körülmények miatt törölt edzésen, végül pedig a Haas istállójához szerződött, miután kiderült, hogy a svájci-olasz csapat megtartja Giovinazzit és Kimi Räikkönent is 2021-re.

A GPFans Globalnak nyilatkozva Vasseur kifejtette, hogy a második ülésük kérdésében inkább a Ferrari döntött helyettük. „A hely része a Ferrarival kötött megállapodásunknak, emiatt pedig inkább az ő és a versenyzői akadémiájuk kezében volt a döntés lehetősége.”

„Inkább Antonio és Mick között dőlt el, nem pedig Kimi és Mick között. Ők azonban Antonio maradása mellett határoztak. Volt néhány megbeszélésünk, és Antonio is megérdemli, mivel sokat javult az előző évhez viszonyítva.”

„Még mindig fejlődik. Már felveszi a versenyt Kimivel az időmérőkön és a versenytempó tekintetében is. Jó munkát végez, és oké, a döntés nem volt egyszerű közte és Mick között, de megvan ez az előnyük a Haasnál is” – utalt ezzel a csapatfőnök arra, hogy az amerikaiaknál is a Ferrari ültette be Schumachert az autójukba.

A fiatal németre mindig számos szempár szegeződött, akárhányszor csak betette a lábát a paddockba idén, hiszen ő a hétszeres világbajnok, Michael Schumacher fia, a híres családnév pedig újra felbukkan majd az F1-es rajtrácson.

Vasseur azonban nem csalódott amiatt, hogy neki nincs most lehetősége a Schumacher nevet a csapatában tudni. „Nyilván jó lett volna, de nem akarok erre fókuszálni, és ez Mick számára is kihívás lesz.”

„Nem akarok a névre vagy valami ilyesmire figyelni. Nekünk versenyzőként kell tekintenünk rá, nem pedig valakinek a fiaként. Amikor nem volt messze attól, hogy velünk vegyen részt az FP1-en, én mindig ugyanazt a hozzáállást alkalmaztam nála is, csak róla beszéltünk és a döntésekről, nem vontunk párhuzamokat vagy említettük meg a nevet.”

„Most már láttuk, hogy mi történt, szép szezont ment az F2-ben. Kicsit talán szenvedett a tavalyi év elején, valamint az időmérős tempó tekintetében, de erős futamokat ment és kiváló munkát is végzett. Majd látjuk, hogy mi következik” – fogalmazott az Alfa Romeo csapatvezetője.

